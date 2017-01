14/01/2017 a las 06:00

El de ayer no fue el día del Aspil-Vidal Ribera Navarra Fútbol Sala. Pero tampoco era el día para perder. De hecho, era el menos idóneo. Pero no salió nada y, ante eso, poco se puede hacer.

Nada pudieron hacer los riberos a pesar de llegar con 1-0 a los últimos cinco minutos del partido, y se volvieron del Cabanyal con un tan contundente como irreal 4-0 tras un encuentro que no supieron cómo jugar.

Con este resultado, Levante