La única incorporación hasta el momento del Magna Gurpea, Eric Martel, fue presentado ayer para las próximas dos temporadas. “Tenía ofertas de otros equipos y buscaba algo que me hiciera sentir a mí bien, que me devolviera la ilusión por vovler a jugar, por volver a divertirme y cuando me llamó hablé con mi familia y era la mejor opción para mí”, confesó el jugador.



El club sigue un año más apostando por mantener un bloque sólido un hecho que llamaba la atención de Martel. “Es un equipo que no tiene muchos cambios, que confía en ti, que tiene un bloque consolidado. Eso me llamó la atención. Me gusta mucho cómo juegan y creo que mi juego se caracteriza más al Magna que a anteriores equipos en los que he jugado.



Su llegada viene precedida de la salida de Carlitos al Palma Futsal, un remplazo que el entrenador Imanol Arregui cree que no se puede comparar. “No tiene nada que ver con Carlos, son jugadores muy diferentes. Tienen el mismo perfil en cuanto que son zurdos y que los dos son jugadores que tienen facilidad para ver puerta. Pero luego las características son muy diferentes, no tienen nada que ver”, comentó Arregui.



El jugador ya se ha incorporado a los entrenamientos y su nuevo técnico le ha definido clave en el aspecto ofensivo del equipo. “Es un jugador rápido, con muy buena finalización y muy buen disparo exterior. Creo que puede ser mucho mejor de lo que ya es. Es un jugador que se adapta muy bien a nuestras características y que lleva muy bien los contraataques. Es un chaval que tiene mucha facilidad para ver puerta, que ha metido muchos goles en las últimas tres temporadas en diferentes equipos. Cuando uno tiene una media de 20 o 22 goles por temporada es por algo”.



Una media goleadora que tanto el club como Martel esperan que continúe esta temporada. “Lo intentaré. Siempre intento hacer lo máximo posible pero no me pongo ninguna meta. Lo que venga bienvenido sea, siempre voy a dar el máximo. Si puedo meter 20 goles lo haré y si no, ayudaré en otras facetas”, aclaró.



El catalán se mostró agradecido por el recibimiento de sus nuevos compañeros y de cara a la próxima temporada espera “poner las cosas difíciles a los demás”, como siempre le ha resultado a él cuando se ha enfrentado al equipo de Irurtzun.