Diego Martínez: 'Tenemos que aprovechar nuestra inercia ante el Numancia'

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, manifestó este viernes que la remontada ante el Oviedo les ha dado "mucha fuerza anímica", además de una "conexión tremenda con la afición", y señaló que deben aprovechar la "inercia" de las dos últimas jornadas ante el Numancia el próximo domingo en Soria. Osasuna, tras dos victorias consecutivas, se ha metido de lleno en la pelea por la promoción de ascenso y el domingo se mide a un rival directo como el Numancia, que cuenta con un punto más que el equipo navarro.



"Tenemos que aprovechar nuestra inercia y confianza en aquellas fortalezas que después de 40 jornadas nos hacen estar con 60 puntos y que fuera de casa nos han dado tan buenos resultados", afirmó Diego Martínez en rueda de prensa tras el entrenamiento a puerta cerrada en Tajonar. El entrenador vigués señaló que el partido "de todo o nada" era el de la última salida en Tarragona y el del domingo es una nueva oportunidad, como ante el Oviedo, de poder superar a un rival directo.



"Esta categoría es una maratón y llegamos bien al tramo final. Es un partido muy bonito", dijo Diego Martínez, quien añadió que van a Soria "con una ilusión tremenda, con ganas de hacer un gran partido y llevarnos los tres puntos, y si no es un gran partido, que nos traigamos los tres puntos". "La victoria ante el Oviedo nos ha dado mucha fuerza anímica y una conexión tremenda con la afición. Necesitábamos ganar y ganar en casa, y necesitábamos el cariño y el refuerzo de sentirse bien haciendo bien las cosas", declaró. El técnico gallego comentó que tienen "confianza de hacer algo bueno en Soria" y por lo que percibe del equipo y de la afición, que les va a dar "mucha fuerza en Soria", ha multiplicado "por diez la creencia" en el conjunto pamplonés.



Sobre el Numancia indicó que solo puede hablar "muy bien" porque es lo que piensa y lo que siente: "Hablo muy bien y tiene un punto más que nosotros, así que también tengo que hablar bien de nosotros". "El Numancia es un equipo que tiene buena nota en todas las fases del juego. Si necesita contraatacar, contraataca; si necesita tener posesión, la tiene; defiende bien, lleva mucho tiempo con el entrenador y tiene jugadores contrastados de la categoría", manifestó. Diego Martínez añadió que el conjunto soriano está luchando por el ascenso por "méritos propios" y que Osasuna está "preparado para todo tipo de partido", que prevé "muy difícil", aunque ello les "motiva".



Tras comentar que la "eficacia" y el "dominio" de los "pequeños detalles" marcarán la diferencia, apuntó que no firma el empate y quiere ganar en Los Pajaritos. Al ser preguntado por si un punto sería insuficiente para el objetivo de Osasuna, el técnico vigués señaló: "Me lleváis preguntado esto siete semanas y estamos aquí con opciones".

"Tenemos la posibilidad de jugar tres puntos ante un rival directo que si nosotros sumamos no lo hacen ellos. A pesar de lo que ocurra, quedarán dos jornadas y quedan muchos enfrentamientos directos que en función de los resultados darán más o menos posibilidades", opinó.

