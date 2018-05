15/05/2018 a las 06:00

Casi un millar de aficionados de Osasuna estará el domingo en Los Pajaritos para presenciar el decisivo partido de los rojillos ante el Numancia. Este lunes, el club, que ha recibido 468 entradas, dio a conocer los detalles del reparto. Lo cierto es que en total habrá al menos 828 rojillos, pero los socios y simpatizantes tendrán acceso apenas a la mitad de los asientos. Se sortearán 443 entradas mañana entre los que se inscriban. El precio de las mismas es de 25 y 30 euros.

El resto de pases van destinados a la Federación de Peñas (246), compromisos con patrocinadores (25) y además Kirolbet regaló este lunes 114 entradas a quienes apostaron más de 20 euros a favor de Osasuna. La casa de apuestas adquirió estas entradas directamente al Numancia, porque es su patrocinador principal, y se agotaron en pocas horas. Están situadas en la parte contigua de la zona visitante.

NEGOCIACIONES CON LAS PEÑAS

Cuando Osasuna supo la cantidad de localidades que iba a mandar el Numancia, mantuvo conversaciones con la Federación de Peñas para tratar de aumentar al máximo las que saldrán a la venta. Los peñistas, por el acuerdo existente con Aficiones Unidas (AFEPE), tenían derecho a solicitar hasta 300 entradas. La Federación comunicó por la tarde a Osasuna que empleará 246, por lo que las 54 sobrantes las pondrá a la venta el club. Estos pases tendrán un precio de 25 euros, el que marca el acuerdo con Aficiones Unidas, mientras que el resto tendrán un coste de 30 euros.

En el comunicado emitido sobre las entradas, la entidad rojilla afirmó que habían intentando que la Federación de Peñas “cediese el máximo número posible de localidades al club para que fueses puestas a disposición de los socios y simpatizantes de la entidades rojilla en igualdad de condiciones”. Existía cierto malestar en el club por no haber logrado que se liberasen más entradas para sacar a la venta.

EL SORTEO, ESTE MIÉRCOLES A LAS 17 HORAS

Las 443 entradas se sortearán este miércoles entre los socios y simpatizantes que se inscriban. Los interesados tienen dos formas de inscribirse: enviando un correo electrónico a socios@osasuna.es o de forma presencial en las oficinas de El Sadar. El plazo de inscripción finalizará este miércoles a las 12h y a las 17h se procederá a realizar el sorteo en las oficinas de Osasuna ante notario. Ya se habrá asignado un número a los solicitantes y se repartirán las entradas a partir del número que haya salido. Las primeras 389 tendrán un precio de 30 euros y las últimas 54, correspondientes a las peñas, costarán 25 euros. Se espera una gran afluencia de aficionados el domingo. La agencia Gorriak On Tour anuncia viajes a Soria desde las 9 de la mañana con salida en Pamplona y paradas en Tafalla, Marcilla y Castejón.

CAMPAÑA DEL NUMANCIA

El Numancia por su parte lanzó una campaña para sus socios. Quienes asistieron a las dos últimas jornadas en casa podrán retirar una entrada gratis para el partido ante Osasuna. La entidad soriana informó que más de la mitad del total de abonados (4.400) ya había retirado este lunes su entrada para el partido.

EL SORTEO



Inscripciones por correo o en las oficinas hasta este miércoles a las 10 h. Los interesados deben enviar un correo electrónico a socios@osasuna.es o acudir a las oficinas. En ambos casos, las solicitudes deberán incluir la siguiente información sobre los socios: nombre, dos apellidos, número de socio y DNI. Las inscripciones podrán contener un número ilimitado de socios solicitantes y se les asignarán números consecutivos. Se podrá hacer una petición por persona.



443 elegidos a partir de un número. El sorteo será en las oficinas ante notario. A partir del número que salga, inclusive, se asignarán las 443 entradas de manera consecutiva. Los números serán publicados en la web de Osasuna. Tendrán hasta el viernes para coger las entradas.

Osasuna muestra su desacuerdo a la Liga por el reparto

La venta de entradas para el Numancia-Osasuna acaparó buena parte de una nueva edición de ‘Osasuna Te Escucha’, en el que participaron este lunes siete socios de Osasuna para abordar el aspecto social de la entidad. El director general de Osasuna, Fran Canal, y el director de marketing, Xabi Larraya, participaron en el foro.

Preguntado por el asunto de actualidad este lunes, Canal manifestó que Osasuna tiene previsto no continuar en el acuerdo de Aficiones Unidas (AFEPE) que impulsa la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Las peñas disponen de las entradas en cada encuentro merced al acuerdo de patrocinio que firmaron los 22 clubes de Segunda División con la LFP.

“Nosotros firmamos un contrato de patrocinio con LaLiga y nos parece lógico que si nos llega dinero porque una gran empresa aporta dinero y de ahí algo le llega a Osasuna, ellos puedan disponer de un número de entradas. Ese era el objeto del acuerdo, pero con lo que ocurre actualmente no estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que ese convenio Osasuna no lo va a volver a firmar porque es un engaño. Acabo de tener una conversación de hora y media con LaLiga por este asunto y no estamos de acuerdo. Osasuna no va a quedarse dentro de la AFEPE porque al final lo que se ha hecho es dar entradas a gente que, como el día del Zaragoza, son ultras y algunos no aparecían ni en el listado de nombres facilitado por ellos”, indicó Fran Canal en respuesta al socio Gabino Huici, quien preguntó por esta cuestión.

“No se sabe cuántos socios tiene la Federación, no tiene estatutos públicos, no presenta cuentas, no tiene una lista de socios de Osasuna, no presenta una memoria de actividades. El 3,1% de los socios de Osasuna van a tener acceso al 30% de las entradas” explicó Huici en su intervención, aludiendo al reparto de las entradas para el choque del domingo y mostrando su malestar por ello.

Osasuna-Lorca, el domingo 27 de mayo a las 20.30 horas

Ya se conocen los horarios de la penúltima jornada de Liga en Segunda División. Habrá horario unificado en la 41ª jornada y todos los encuentros se disputarán el domingo 27 de mayo a las 20.30 horas. Osasuna se medirá al Lorca en El Sadar. Será el último partido en casa. En esta próxima cita los rivales directos de los rojillos tendrán las siguientes citas a la misma hora: Sevilla Atlético-Numancia, Cultural-Oviedo, Sporting-Granada, Cádiz-Tenerife y Zaragoza-Valladolid.

