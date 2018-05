Los equipos que se disputan el 'play-off'

14/05/2018 a las 16:33

Todavía es pronto para hacer cálculos. Osasuna debe ganar al Numancia este domingo en Los Pajaritos, en cuyo caso, sumaría su tercera victoria consecutiva y se plantaría con 63 puntos, a falta de dos encuentros por jugar.

El Sporting de Gijón prácticamente tiene garantizado su puesto en el 'play-off' con los 68 puntos que suman los asturianos, por lo que quedan tres puestos de promoción que disputarán seis equipos: Zaragoza (62 puntos a falta de jugar hoy contra el Cádiz), Numancia (61), Valladolid (61), Cádiz (60 puntos a la espera del resultado de su encuentro con el Zaragoza), Osasuna (60) y Oviedo (59).



Los de Diego Martínez se enfrentan a dos de esos equipos en los tres partidos que restan (Numancia, jornada 40 de LaLiga1|2|3) y Valladolid (última jornada). Ganar ambos encuentros tampoco garantiza a los rojillos la promoción, ya que no dependen solo de ellos mismos, si no del resto de los que están en la pugna por el ascenso.



Además del Numancia-Osasuna (jornada 40) y el Valladolid-Osasuna (jornada 42), hay más encuentros directos entre equipos que aspiran a jugar el 'play-off': Cádiz-Real Zaragoza (que se juega hoy y cierra la jornada 39) y el Zaragoza-Valladolid (jornada 41). Es un final de temporada convulso para cinco de los seis equipos que buscan la promoción.



Osasuna se las ve ante una nueva 'final' este domingo ante el Numancia. Apenas existe margen de error ya que en caso de no puntuar, se abriría una brecha importante para finalizar en los puestos de 'play-off'.

