Osasuna y Oviedo se juegan buena parte de la promoción en el Sadar

Actualizada 11/05/2018 a las 15:16

Osasuna y Oviedo, equipos separados por dos puntos y al acecho de la sexta plaza de LaLiga 1/2/3, se juegan buena parte de sus opciones de clasificación para la promoción de ascenso en un duelo entre rivales directos en el estadio El Sadar. El conjunto asturiano, séptimo clasificado con 59 puntos, a uno del sexto puesto, visita a un Osasuna que es noveno con 57 puntos, por lo que una victoria se presenta clave para seguir aspirando al ascenso cuando tras este partido solo restarán tres jornadas.



Osasuna se metió de nuevo en la pelea tras acabar el pasado domingo con una racha de cinco jornadas sin ganar al vencer al Nàstic en Tarragona, donde se confirmó como el segundo mejor equipo como visitante. Sin embargo, una vez más debe vencer a sus miedos en El Sadar (es el sexto peor local), donde no ha ganado sus últimos cuatro partidos y ya solo le quedan los encuentros ante el Oviedo y el Lorca, mientras que debe viajar a Soria y Valladolid, ahora mismo rivales directos. El equipo navarro, a expensas del entrenamiento de esta tarde a puerta cerrada en El Sadar, tiene la baja de Carlos Clerc y probablemente la de Unai García, que no pudo jugar en Tarragona por una lesión muscular.



Además es duda el portero suplente Manu Herrera, mientras que el técnico rojillo, Diego Martínez, recupera a Fran Mérida tras cumplir un partido de sanción en el Nou Estadi.

Sin embargo, la presencia de Fran Mérida no es segura en el equipo titular y Diego Martínez podría repetir el once inicial alineado ante el Nàstic. Osasuna podría jugar con Sergio Herrera en la portería; Lillo, Aridane, Miguel Flaño y Oier en la defensa; Lucas Torró en el pivote; Rober Ibáñez, Borja Lasso, Roberto Torres o Fran Mérida y Quique en el centro del campo; y Xisco en la delantera.



El partido, de la trigésima novena jornada de LaLiga 1/2/3, se disputará en el estadio El Sadar, a partir de las 20.30 horas, con arbitraje del colegiado castellano-manchego Dámaso Arcediano Monescillo.



