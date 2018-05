El Sadar, primer asalto

Actualizada 11/05/2018 a las 17:35

Osasuna y Oviedo, separados por dos puntos y al acecho de la sexta plaza de LaLiga 1/2/3, se juegan buena parte de sus opciones de clasificación para la promoción de ascenso en un duelo entre rivales directos en el estadio El Sadar. El conjunto asturiano, séptimo clasificado con 59 puntos, a uno del sexto puesto, visita a un Osasuna que es noveno con 57 puntos, por lo que una victoria se presenta clave para seguir aspirando al ascenso cuando tras este partido solo restarán tres jornadas.



​​​​​

El conjunto oviedista, que no gana a domicilio en Pamplona desde la temporada 1962/63, sólo sabe lo que es perder (16 ocasiones) y empatar (6) en El Sadar. Los azules ante Osasuna la peor de sus salidas sobre el papel y, aunque no se confían ante un equipo que Anquela considera "de Primera División", el técnico entiende que su principal problema pasa por encontrar la versión "buena" de los suyos. El técnico, que reconoció echar de menos al Oviedo contra el que "nadie quería jugar", espera que a diferencia de la última salida a Numancia -que acabó con una abultada derrota- en esta ocasión los carbayones "contrarresten" las virtudes del "poderoso" Osasuna con el juego colectivo y la intensidad que les elevó a los primeros puestos de la tabla el resto de la temporada.



De base en el once habrá un cambio respecto a la pasada jornada, en la que los azules ganaron a un ya descendido Lorca (2-0), y es que Mossa se cae de la lista por haber visto la quinta amarilla y con él lo hace también la excelente pareja de ataque que forma en la izquierda el valenciano con Saúl Berjón. El recambio natural si Anquela mantiene el 5-2-3-1 sería Varela, que apenas ha disputado 88 minutos en lo que va de Liga, y podría desempeñar la labor de lateral ofensivo en el carril izquierdo, mientras que si cambia el dibujo, la opción podría ser Hidi en un trivote con Folch y Rocha y dos hombres en punta.



La convocatoria, en la que entran tanto el andaluz como el húngaro por Mossa y Yeboah, no aclara cuál de las dos opciones baraja con mayor confianza el técnico, aunque el éxito de ambas pasa por la idea de jugar en equipo que el jienense ha intentando imprimir en los suyos a lo largo de la semana.

Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Lillo, Aridane, Miguel Flaño, Oier; Lucas Torró; Rober Ibáñez, Borja Lasso, Roberto Torres o Fran Mérida, Quique; y Xisco.

Oviedo: Alfonso; Varela, Carlos Hernández, Forlín, Christian F., Johannesson; Folch, Rocha; Berjón, Fabbrini y Linares.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: El Sadar:

Hora: 20.30

Selección DN+