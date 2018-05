10/05/2018 a las 06:00

Hay una máxima que asegura que lo que funciona no debe tocarse. El buen funcionamiento del centro del campo de Osasuna en Tarragona plantea dudas sobre la incursión o no de Fran Mérida en la alineación titular. El catalán, que no estuvo por sanción, está disponible para Diego Martínez. El centrocampista es una pieza fija para el entrenador, pero el buen hacer en el último partido de Lucas Torró como pivote único, con Borja Lasso y Roberto Torres por delante, abre la posibilidad de que

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+