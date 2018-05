Lucas Torró: "El partido ante el Oviedo es una final para los dos equipos"

Actualizada 10/05/2018 a las 16:58

El jugador de Osasuna Lucas Torró afirmó este jueves que el partido del sábado contra el Oviedo en el estadio El Sadar es una "final" para ambos equipos, que pelean por entrar en los puestos de promoción de ascenso a LaLiga Santander.

Los rojillos se colocaron a 3 puntos de la promoción tras ganar al Nàstic en Tarragona a falta de 4 jornadas para el final de LaLiga 1/2/3 y el sábado reciben a un Oviedo que cuenta con 2 puntos más que el conjunto pamplonés.

"Ellos tiene un calendario más asequible que nosotros y hay que aprovechar el partido del sábado porque si no, estaría muy complicado. Es una final para los dos equipos", declaró Torró en rueda de prensa tras el entrenamiento a puerta cerrada en Tajonar.

El futbolista alicantino señaló el cambio de ánimo en el entorno rojillo tras romper en Tarragona la racha negativa de las últimas jornadas: "Te crees que estás muerto y no tienes opciones, y ganas un partido y te metes".

"Estamos ahí y hay que seguir luchando hasta que tengamos oportunidades. Tenemos un partido importantísimo y si ganamos estamos metidos en la pelea", manifestó.

"Si ganamos puede ser una semana muy especial al jugar después contra el Numancia (situado en promoción de ascenso con 4 puntos más que Osasuna). Queda una recta final muy bonita y apasionante", agregó.

Torró admitió no obstante que al quedar cuatro jornadas "ya no se pueden cometer errores", mientras que dijo que ganar en El Sadar, donde Osasuna no ha vencido en sus últimos cuatro partidos, es un "reto que hay que superarlo".

Comentó sobre el Oviedo que es un equipo "muy competitivo", con una defensa "muy contundente", "muy fuerte a balón parado" y arriba con "uno de los mejores jugadores de la categoría como Saúl Berjón", al que no se le puede dejar espacios porque "puede solucionar un partido".

El medio centro osasunista prefiere jugar estos partidos decisivos ante equipos de la zona de arriba de la clasificación. "Es mejor jugar contra rivales directos porque si ganamos les recortamos muchos puntos y los mejores partidos que hemos jugado han sido contra equipos de arriba", indicó.

Torró, que ha admitido que el partido del sábado es "especial" al haber llegado a Osasuna procedente del Oviedo, señaló que si todos los jugadores dan un "plus" podrán aspirar a "conseguir el objetivo" de pelear por el ascenso.

Selección DN+