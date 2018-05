Javier Aguirre: "Me da mucho gusto que estén los Flaño de vuelta"

Actualizada 08/05/2018 a las 17:01

El entrenador mexicano Javier Aguirre, que dirigió a Osasuna entre 2002 y 2006, será el protagonista este miércoles a las 15:30 horas del programa 'Deportes Cope con Alberto Sanz'.

"Me da mucho gusto que estén los Flaño de vuelta. Estoy muy pendiente de cómo queda la historia. Puede pasar cualquier cosa todavía", ha confesado sobre las opciones de Osasuna en el tramo final de temporada.

Aguirre recuerda también que el apoyo de la afición puede ser clave en esta fase de la temporada: "Nunca se me olvidará que el Athletic nos metió una goleada en casa (1-5, el 26 de enero de 2004) y El Sadar apoyó y animó del minuto 1 al 90. Se dejaron la vida desde la grada. Y eso nunca jamás se me va a olvidar. Fue una derrota terrorífica y la grada parecía que estábamos ganando nosotros por seis goles. Son cosas que no se ven comúnmente. Cuando se necesita a la grada, está ahí".

La entrevista completa se emitirá este miércoles en Cope Navarra a partir de las 15:30 horas.

