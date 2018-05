Osasuna se reencuentra con la victoria y se acerca al 'play-off'

Actualizada 06/05/2018 a las 14:12

Osasuna se reengancha a la lucha por la promoción tras ganar a domicilio a un Nàstic perdido (0-2), que sigue complicando su permanencia en la categoría de planta. Los goles de Rober Ibáñez, minuto 30, y de Xisco, minuto 43, no encontraron la réplica local y Osasuna se llevó tres puntos más que importantes de un Nou Estadi que castigó a sus jugadores por el partido realizado.



El conjunto tarraconense salió mucho más enchufado que su rival en los primeros minutos del duelo. Insistió en su banda izquierda mediante Abraham y Javi Jiménez, y de las botas de este segundo nació la primera ocasión clara del duelo.

Uche, titular tras muchas semanas sin serlo, se encontró un centro de Javi Jiménez en el área pequeña a los dos minutos de juego que no remató porque no se la esperaba al pie. Osasuna se ahogó en estos primeros instantes y a punto estuvo de recibir una diana en el minuto 7, cuando Matilla probó suerte de libre directo. Sergio Herrera, muy atento, la despejó.



Los navarros equilibraron el duelo tras el intenso inicio de los tarraconenses y se adelantaron cuanto menos se lo esperaban los locales. Justo a la media hora de juego, Quique la puso al área, Javi Jiménez no la rechazó, y apareció Rober para batir a placer a Dimitrievski, un gol que dio alas a un Osasuna que se adueñó del juego desde entonces y hasta el descanso. Más dramático para los locales fue el segundo gol en el que la confusión reinó y Xisco aprovechó el desconcierto para rematar a placer ante la pasividad de todos. La jugada fue extraña con el asistente levantado el banderín señalando fuera de juego pero el árbitro dio validez a la jugada y concedió el tanto de Osasuna.



El segundo acto se inició con el Nàstic como claro protagonista pero sin ideas ofensivas para intentar derrumbar la muralla propuesta por Diego Martínez. Esperó agazapado el conjunto navarro a la espera de un tercer gol que finiquitara totalmente el partido. Aridane, tras saque de falta, remató de cabeza un balón que se perdió alto por encima del arco defendido por Dimitrievski, en lo que fue la más clara de los primeros quince minutos del segundo tiempo. Perdió en intensidad el enfrentamiento con un Nàstic incapaz de crear peligro para desesperación de la parroquia local que no dudó en silbar en algún pasaje del partido viendo la inoperancia de sus jugadores. Sin ocasiones de gol y con una pasividad sorprendente por parte de los locales terminó el partido en favor de Osasuna que mandó en el minuto 90 un balón al poste a cargo de Lucas Turró.

Ficha técnica

0 - Nàstic: Dimitrievski; Kakabadze, Xavi Molina, Arzo, Javi Jiménez; Tete Morente (Omar, min. 46), Matilla, Gaztañaga, Abrahám (Maikel Mesa, min. 68); Bareiro y Uche. (Dongou min. 76)

2 - Osasuna: Sergio Herrera; Rober (Coris, min. 76), Miguel Flaño, Oier, Aridane, Lillo; Lucas Torró, Roberto Torres (Arzura, min.65), Borja Lasso; Xisco (David, min. 88) y Quique.

Goles: 0-1, Rober Ibáñez (min.30); 0-2, Xisco (min.43).

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (comité balear). Mostró cartulina amarilla a Javi Jiménez (min.37), César Arzo (min.60), por parte local; y a Lillo (min.19), Sebas Coris (min.81), por parte visitante.

Incidencias: Encuentro de la 38a jornada de la Liga 1/2/3, disputado en el Nou Estadi de Tarragona ante 5678 espectadores.

