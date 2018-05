Actualizada 05/05/2018 a las 17:08

Osasuna no tiene margen de error si quiere optar a la promoción de ascenso, alejada de los intereses del equipo rojillo tras una mala racha en la recta final de LaLiga 1/2/3. El conjunto navarro se encuentra a 5 puntos de la promoción a falta de 5 jornadas para la conclusión del campeonato, después de encadenar 5 partidos sin ganar, con 4 empates consecutivos que merman las posibilidades de un Osasuna que al principio de temporada era uno de los candidatos al ascenso.



Los rojillos aún guardan opciones a pesar de que únicamente han ganado 2 de los últimos 11 partidos, aunque para ello está obligado a ganar mañana en el Nou Estadi a un equipo de la parte baja de la tabla. Una derrota ante el conjunto catalán dejaría prácticamente sin opciones al equipo dirigido por Diego Martínez, técnico que el pasado sábado fue reprobado por la afición del club, aunque la junta directiva navarra lo ratificó en el cargo hasta el final de la temporada.

El técnico vigués suma a las bajas ya conocidas del lesionado Carlos Clerc y del sancionado Fran Mérida, la de última hora de Unai García por una lesión muscular, por lo que Osasuna afronta el partido sin tres de sus jugadores fijos en el equipo titular. Diego Martínez, según el entrenamiento de esta mañana a puerta cerrada en El Sadar, podría sorprender con la alineación en el once inicial del central navarro Miguel Flaño, quien no ha jugado ningún minuto esta temporada. El capitán rojillo sería una de las tres novedades junto con Aridane Hernández y Quique González, en sustitución de Javier Flaño y los no disponibles Unai García y Fran Mérida, para pasar a un 4-1-4-1 sin el argentino Joaquín Arzura, con el que ensayó durante la semana como recambio de Fran Mérida, y con Oier Sanjurjo reubicado en el lateral izquierdo.

EL RIVAL, CONTRA LAS CUERDAS

El Nàstic no tiene margen de error y sabe que todo lo que no sea ganar en el Nou Estadi este domingo será un paso atrás para sus opciones y deseos de permanencia en la Liga 123. El batacazo en Lorca ha marcado un antes y un después a un plantilla que pidió perdón una vez finalizado el encuentro y que sabe que no puede obtener la salvación jugando como el fin de semana pasado.

"No nos podemos permitir competir como el domingo pasado", ha avisado el técnico tarraconense, Nano Rivas, consciente de que la permanencia pasa por ganar los partidos que quedan en el Nou Estadi ante una afición algo más que enfadada por la actitud de sus jugadores.

Las bajas volverán a condicionar el once de Nano Rivas que no podrá contar con piezas tan importantes como Sergio Tejera, por acumulación de tarjetas, con Álvaro Vázquez, por su incomprensible expulsión en el último minuto ante el Lorca, ni con Julio Pleguezuelo, que no se ha recuperado a tiempo de su lesión. "Es el momento que otros jugadores tomen el protagonismo", señaló en la previa Nano Rivas que devolverá la titularidad a un Manu Barreiro que hace 15 jornadas que no sabe lo que es perforar la portería rival, y con Javi Márquez, fichaje del mercado de invierno, al que las lesiones no le han permitido rendir al nivel que se le presupone.



Ha sido una semana complicada para una plantilla que lleva tres jornadas sin conocer la victoria y que se ha complicado la existencia dando vida a equipos hundidos en la tabla clasificatoria que han vuelto a soñar con la salvación. Hay unas cuantas dudas en el once que pueda sacar de inicio Nano Rivas sobre todo en el centro del campo donde no acaba de encontrar a jugadores desequilibrantes capaces de ofrecer buenos balones a la zona ofensiva. En defensa, el conjunto tarraconense volverá a contar con César Arzo y Xavi Molina, en el eje central, y con Otar Kakabadze y Javi Jiménez, en los laterales.

Alineaciones probables:

Nàstic: Dimitrievski; Kakabadze, Molina, Arzo, Javi Jiménez; Fali, Javi Márquez; Omar Perdomo; Maikel Mesa, Dumitru Cardoso; y Barreiro

Osasuna: Sergio Herrera; Lillo, Aridane, Miguel Flaño, Oier; Lucas Torró; Rober Ibáñez, Borja Lasso, Roberto Torres, Quique; y Xisco.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: Nou Estadi.

Hora: 12.00

