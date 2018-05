Miguel Flaño, a corazón abierto

05/05/2018 a las 06:00

No se trata de un jugador cualquiera. Lleva 14 años en el primer equipo y está en el top ten del ránking histórico en partidos en Osasuna. No se viste de corto desde diciembre de 2016. Primero por una lesión de rodilla y, desde esta temporada, por decisión técnica. Por esa carencia de protagonismo en el campo su voz ha estado apagada públicamente. Se ha mantenido en un tono más discreto. Hasta ahora. En una entrevista con Radio Euskadi el capitán no tiene dudas sobre cuál es el objetivo de esta temporada de Osasuna, alerta al club sobre el peligroso camino de desviarse de la política de cantera, le duele la desafección de la grada y habla de su situación personal. Alto y claro. Miguel Flaño.

Llevan un mes sin ganar. ¿Cómo se encuentran?

Sabemos perfectamente el momento en el que nos encontramos, decisivo y muy cercano al final. El equipo no está donde queremos que esté. Es el momento de motivación, de ilusión, por cambiar y dar mejor imagen para conseguir los puntos para estar más arriba.

¿Qué les está pasando en casa? Solo 27 puntos en El Sadar.

Es verdad. Nos está costando mucho sacar los partidos adelante. Quizá en casa son de proponer algo más, llevar más la iniciativa, y por ese lado nos ha podido costar algo más. Al final ésta es una carrera en la que juegas en casa y fuera y se trata de tener el máximo número de puntos. A pesar de que los resultados no han sido buenos, jugar en casa es una gran suerte para nosotros. Es motivante, bonito y apasionante, y así lo debemos de enfocar de cara estos dos partidos que nos quedan en casa.

Ha habido pitos. ¿El equipo ha conectado con la grada?

Hasta el momento esa conexión, al menos regularmente, no ha existido. Nosotros somos los primeros responsables en transmitir, en trasladar, en dar. A partir de ahí las cosas van viniendo solas. Pero no es cuestión de actitud. El equipo quiere y busca. A veces esa conexión no es fácil conseguirla. Nos ha costado. Estoy convencido de que podemos acabar muy bien el año. Somos un club que juntos somos tremendamente fuertes. Tenemos una grandísima afición y me doy cuenta más todavía ahora que lo estoy viviendo de fuera en este último periodo. Es increíble el apoyo que tenemos, la fidelidad al club. Hay que intentarlo.

¿El proyecto de este año ha dejado de mirar a Tajonar?

Tenemos bastante clara la filosofía Todos vamos a una. Es verdad que ha sido un año más atípico en ese sentido. Veníamos del descenso y ha habido muchas incorporaciones. Es un equipo bastante nuevo. Todos podíamos esperar otras sensaciones. Debemos analizar cada año y situación. Conducirnos hacia la filosofía que tenemos, la de cantera, con un proyecto estable. Estamos en el camino y a la vez debemos pararnos a reflexionar para saber por dónde vamos.

¿Echa en falta más cantera?

Me parece fundamental mantener un bloque de jugadores de casa porque eso siempre te da consistencia y más arraigo. En nuestro caso estamos ahí una serie de jugadores que sabemos lo qué significa esto. Solo espero que la directiva y los que toman decisiones desde arriba lo tengan siempre en cuenta. Creo que así es porque conozco a muchos de ellos. Por supuesto que tienen esa idea. Por ahí debemos sumar todos para que eso sea así, y corregir o mejorar en determinados momentos porque a veces también nos podemos equivocar.

¿Entrar en playoff sería un éxito?

¿Un éxito? No. Un éxito sería ascender. Jugar los playoffs ahora mismo sería una grandísima noticia y en eso estamos volcados.

¿No subir sería un fracaso?

No sé si un fracaso pero a todas luces es la idea con la que hemos partido a principio de temporada. Por tanto, no ascender sería no cumplir con el objetivo.

¿Entrar en el playoff a pesar de no subir salvaría la temporada?

Si algo caracteriza a este club es pelear hasta el final y dar todo lo que tiene. El trabajo no se puede dudar por ninguna parte.Es muy grande. Vamos a pelear hasta el final. Entiendo las preguntas como periodista, y de este mundo de los medios de comunicación, pero nuestra cabeza está solo pensando en el partido del Nàstic. Cuando acabe la temporada reflexionaremos y asumiremos lo que toque.

¿A nivel personal cómo está?

Está siendo un año muy duro. No me podía esperar algo así. En los momentos de dificultad se demuestra a uno mismo lo que es. Tengo confianza en mí mismo, me veo bien, me sigo sintiendo competitivo entrenando. Me ha tocado vivir esta situación. Solo me centro en ilusionarme al máximo cada día a pesar de todo, en seguir teniendo esperanza en que las situaciones no son para siempre y que pueden cambiar en cualquier momento. Tengo esperanza en que estos partidos pueda aportar.

Finaliza contrato y tiene 33 años. ¿Se ve en Osasuna la próxima temporada?

Ojalá pueda seguir. Para mí siempre sería muy positivo. Pero no soy ajeno a cómo está transcurriendo el año, no soy ignorante. Sé que pueden pasar muchas cosas. Lo que tenga que venir vendrá. No soy víctima de nada, todo lo contrario. Me siento muy bien, muy agradecido. Mi deseo es seguir jugando al fútbol porque me veo en perfectas condiciones.

¿El club le han llamado?

No he tenido ese acercamiento por seguir jugando el año que viene.

¿Se ve con fuerza y animado?

Mi deseo es seguir jugando. Ojalá pueda ser en Osasuna. El mundo del fútbol te puede cambiar en dos semanas. Me encuentro bien. A nivel de madurez futbolística y mental seguro que esté pasando por unos de mis mejores momentos. Hasta ahí. Sigo afrontando todos los días con la máxima ilusión. Sumo todo lo que puedo. Mi equipo sabe que lo tiene para que me necesite. Las conclusiones y las últimas palabras las haremos al final de año. Estamos aún en la pelea.

¿Ha hablado con el míster?

He tenido alguna conversación con él. Me siento decepcionado en muchos momentos y muy desencantado de cómo ha ido a nivel personal la temporada. Llevo muchos años como para saber que pueden jugar unos compañeros antes que otros. Pero no esperaba esto. No esperaba no tener ninguna oportunidad para poder demostrar.

¿Qué explicaciones le da?

Son criterios deportivos. Es lo que me ha transmitido. A mí solo me queda darle la vuelta cada semana y así lo afronto cada día. Yo la ilusión no la voy a peder nunca a pesar de lo que pueda ir pasando.

Selección DN+