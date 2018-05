Actualizada 04/05/2018 a las 14:10

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, manifestó este viernes que ganar el domingo al Nàstic en Tarragona es "objetivo, intención y necesidad" del conjunto pamplonés, obligado a romper una racha de cinco jornadas sin vencer para aspirar a meterse en la promoción de ascenso.

"Hemos tenido momentos muy buenos durante la temporada, pero sin la constancia que nos hubiera gustado. Lo que necesita el equipo es sumar tres puntos y vamos a ver si podemos hacer un partido completo", afirmó tras el entrenamiento a puerta cerrada en Tajonar.

El equipo rojillo suma cinco jornadas sin ganar y se encuentra a cinco puntos de la promoción a falta de cinco jornadas para el final de LaLiga 1/2/3, por lo que necesita la victoria en el Nou Estadi.

Diego Martínez prefirió no enjuiciar la situación del equipo en el caso de perder en Tarragona: "No me pongo en el escenario de no ganar ni tampoco podemos hacer cábalas de algo que no ha sucedido y todavía quedan más puntos", dijo.

"Lo único que tenemos en la cabeza es hacer el mejor partido posible e intentar ganar los 3 puntos", aseguró el técnico vigués, quien subrayó que Osasuna aún tiene opciones a pesar de la última mala racha.

"Hemos estado casi todo el año arriba y hemos tenido momentos muy buenos, excepto este último mes, con 4 empates seguidos y malos números en casa, pero aún así seguimos estando ahí", indicó.

El entrenador rojillo comentó que da "rabia" no haber ganado alguno de los últimos partidos porque la "percepción" sería "distinta" y admitió que ahora "el margen de error es mínimo".

Además, reconoció que fue un "palo muy gordo" el empate de la última jornada contra el Lugo en El Sadar, pero es mejor "olvidarlo".

"Hay que hacer el mejor partido que podamos y creer en nuestras posibilidades", comentó Diego Martínez, quien señaló que el vestuario acabó "frustrado, jodido y decepcionado" el último partido, pero tienen la sensación de que son "mejores" de lo que han demostrado en el último mes y van a "exprimir" sus posibilidades.

Parte de la afición rojilla gritó el pasado sábado en El Sadar "Diego, vete ya", lo que unido a los últimos malos resultados forzó a la junta directiva a mantener una reunión tras el partido ante el Lugo para analizar la situación del técnico, aunque decidió la continuidad del entrenador gallego hasta el final de la temporada.

Diego Martínez aseguró que no emplea "energía" al respecto y lo "único" que le ocupa "es sacar el mejor equipo posible" paga ganar al Nàstic.

"Soy el mismo que el del principio de temporada, pensando en ganar el siguiente partido. El entrenador es el máximo responsable cuando no vienen los resultados. Es algo con lo que tenemos que convivir", opinó.

Preguntado por las bajas del Nàstic, Diego Martínez señaló que a Osasuna "también" le falta "gente importante" como Carlos Clerc y Fran Mérida, con la duda además de última hora de Unai García al acabar el entrenamiento de ayer con molestias en la cara posterior del muslo derecho.

