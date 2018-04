Actualizada 27/04/2018 a las 15:57

Osasuna se enfrenta este sábado al Lugo en El Sadar con la obligación de ganar para aferrarse a sus aspiraciones de jugar la promoción de ascenso, ya que se ha quedado sin margen de error tras una mala racha y sensaciones.

Los rojillos encadenan cuatro jornadas sin ganar y tres empates de forma consecutiva, una trayectoria descendente que les priva ya de luchar por el ascenso directo y minimiza sus opciones de promoción, a cinco puntos a falta de seis jornadas para el final.

El conjunto pamplonés, muy alejado de su cartel de favorito para el ascenso del principio de temporada, no solo por la ausencia de buenos resultados sino también por su escaso fútbol, mide además mañana sus miedos como local.

El Sadar dista mucho del feudo donde Osasuna más cómodo se sentía y no se muestra como un equipo fuerte en Pamplona, donde no ha ganado en sus tres últimas comparecencias, hándicap que mañana no puede prolongar ante un Lugo en 'tierra de nadie'.

Osasuna mantiene la baja de Carlos Clerc, que se pierde el resto de la temporada por una fractura en el peroné derecho, aunque recupera para mañana a dos hombres importantes en el once inicial: el delantero balear Xisco Jiménez y el media punta sevillano Borja Lasso.

Previsiblemente, ambos volverán al equipo tras cumplir un partido de sanción, con opciones también para Lucas Torró y Rober Ibáñez, aunque el equipo titular es una incógnita al entrenarse esta tarde a puerta cerrada en El Sadar.

El Lugo, que se ha alejado de la promoción de ascenso, pretende cambiar este sábado en su visita a Osasuna su mala dinámica y superar de una vez la barrera de los 50 puntos que tanto se le está resistiendo para sellar la permanencia en LaLiga 1/2/3.

Después de haber pasado casi toda la temporada en la zona privilegiada de la clasificación, los de Francisco Rodríguez han enlazado una serie de malos resultados que quieren cambiar ya para despedir el curso con buen sabor.

El técnico no ha podido contar para medirse a Osasuna con el lateral derecho Serge Leuko, que está sancionado, así como con los lesionados Mario Barco (luxación de hombro), Chuli (lesión muscular) y Adrià Carmona, que, según explicó el propio entrenador, no pudo concluir uno de los entrenamientos de la semana.

Fuera de la lista de convocados se han quedado, además, el defensa Luis Muñoz y el lateral izquierdo Luis Ruiz, por lo que todo apunta a que Álvaro Lemos regresará al once para suplir la baja de Leuko.

Se perfilan más cambios en el equipo para intentar cambiar la dinámica negativa de un Lugo que lleva cinco partidos sin ganar, aunque en el más reciente cortó una serie de tres derrotas seguidas y de cuatro partidos sin ver puerta (1-1 ante el Lorca).

El goleador en ese encuentro fue el jugador del filial Dani Escriche, que tiene posibilidades de ser titular en Pamplona en detrimento de Cristian Herrera, y también cuentan con opciones de volver al once jugadores como el centrocampista Fernando Seoane, Jaime Romero o Antonio Campillo.

Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Lillo, Unai García, Aridane, Oier; Lucas Torró; Rober Ibáñez, Borja Lasso, Fran Mérida, Kike Barja; y Xisco.

Lugo: Juan Carlos; Lemos, Bernardo Cruz, José Carlos, Kravets; Seoane, Azeez; Iriome, Campillo, Fede Vico; y Escriche.

Árbitro: Sagués Oscoz (Comité Vasco).

Estadio: El Sadar.

Hora: 18.00.

