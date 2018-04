Clerc decide finalmente no operarse

Actualizada 27/04/2018 a las 07:42

Carlos Clerc no se operará finalmente de la rotura del peroné. Era su deseo para afrontar con más garantías su recuperación pero los doctores de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) le han aconsejado que siga un tratamiento conservador, lo que le ha hecho cambiar de idea. En cualquier caso no podrá jugar hasta la próxima temporada.



Clerc tenía pensado pasar por el quirófano para minimizar el riesgo. Incluso se había estudiado con el club la opción de dónde acometer la intervención. Sin embargo, este miércoles tuvo una visita con el traumatólogo de la CUN Juan Ramón Valentí que le aconsejó en última instancia la conveniencia de no operar la lesión.



Hay futbolistas como el lateral del Atlético de Madrid Filipe Luis que se han operado de este problema, con un tiempo de recuperación de dos meses. Si todo va normal, Clerc debería comenzar la próxima pretemporada.

De fisura a rotura



El origen de la lesión se produjo el 7 de abril en Granada. Esa misma semana se le diagnosticó una fisura en el peroné, según el parte médico del club, y se le esperaba para dos jornadas después, para regresar en Alcorcón.



Carlos Clerc comenzó la semana con entrenamiento individual, corriendo por Tajonar e incluso llegando a tocar balón. El pasado miércoles estaba prevista su incorporación al grupo pero de forma sorprendente, tras estar en el gimnasio, ya no salió a los campos de entrenamiento. Salió de las instalaciones con gesto de preocupación, sabiendo que podía tener una lesión más importante, como así confirmaron las pruebas posteriores a las que fue sometido. Clerc tiene roto el peroné y en los últimos días se le ha visto caminando con muletas.

