Actualizada 24/04/2018 a las 13:30

En la vorágine de emociones que conlleva seguir a un equipo de fútbol, muchas veces nos olvidamos de que el deporte rey implica una serie de valores como el compañerismo, el respeto por el rival y, gracias al trabajo de la Liga con su proyecto Genuine, la integración.

Osasuna fue uno de los clubes que el año pasado decidió unirse a una iniciativa de la Liga que pretendía crear una competición para personas con discapacidad intelectual. De esta manera, nació Osasuna Genuine. Esta mañana, el club navarro ha querido poner nombre y rostro al encargado de portar el brazalete de capitán en esta nueva sección: el navarro Oier Altuna.

En esta entrevista, publicada en los diferentes perfiles de redes sociales del club, Altuna cuenta cómo pasó de jugar en el División de Honor de Oberena a tener que volver a aprender a andar y hablar tras sufrir un accidente de coche. "Estuve hospitalizado dos años", cuenta.

"Del momento del accidente no me acuerdo. Estuve 4 meses en coma y tuve que aprender a andar y hablar. Me acuerdo de estar tumbado y querer incorporarme y no poder. Decía: tengo que hacerlo y hasta lograrlo no paré", explica el joven navarro.

Te recomendamos

En cuanto a la iniciativa Genuine, el capitán rojillo confiesa que está siendo "una de las mejores experiencias de mi vida". "En el fútbol profesional se enfadan demasiado y no debería ser así. En fútbol Genuine, en vez de dar la mano te dan un abrazo. Eso es emocionante", relata.

En el vídeo, el joven nacido en Suarbe (Valle de Ulzama), confiesa que esta nueva experiencia es "un sueño hecho realidad" y que "cada día tengo más ilusión por jugar". "No es solo ser capitán, es ser capitán de Osasuna. No puedo pedir más", finaliza.

Te recomendamos

Etiquetas Osasuna

Selección DN+