El Club Deportivo Iruña podrá disputar el playoff de ascenso a Segunda B

La Real Federación de Fútbol ha comunicado que el Club Deportivo Iruña podrá disfrutar del play off de ascenso a Segunda División B. El informe presentado por el cita organismo expone que, de acuerdo a su Reaglamento General, "si bien los clubes pueden tener filiales en todas las divisiones o categorías inferiores a las que estén inscritos, sólo puede haber uno en cada uno de aquellas, de forma que en cada división sólo puede haber un equipo del mismo club o filial de este". El mismo texto dice " que si se establece un convenio de filialidad, el club patrocinador debe militar siempre en categoría superior a la del patrocinado/filial". Y, dado que en este caso el "club patrocinador" compite en Segunda División, el informe concluye que "en la doble relación equipo principal/equipo dependiente y club patrocinador/ club filial que afecta al C. A. Osasuna y al C. D. Iruña durante la presente temporada se ajusta, plenamente, a lo dispuesto reglamentariamente".

De este modo, ante el descenso de Osasuna Promesas a Tercera División, se establecen dos escenarios posibles que podrían darse a la conclusión de la presente temporada 2017/18. Si el Club Deportivo Iruña lograse el ascenso en el playoff, participaría la próxima temporada en Segunda División B. Si por el contrario no consiguiese subir a la categoría de bronce, se vería obligado a descender a Primera Autonómica. En ningún caso, el Club Deportivo Iruña jugará la próxima campaña en Tercera División, debido a la incompatibilidad reglamentaria de que dos filiales del mismo club coexistan en la misma categoría.

