Diego Martínez, entrenador de Osasuna, lamentó el empate cosechado frente al Alcorcón, que es "insuficiente", y declaró que, pese a que están a cuatro puntos de la promoción, es "positivo" y confía en las "posibilidades" de alcanzar esos puestos.

Osasuna empató en Alcorcón y sumó un punto que prácticamente no le vale de nada para sus opciones de alcanzar la sexta plaza. "Necesitábamos los tres puntos, veníamos a ganar, y no hemos podido. Nos ha costado, pero lo sabíamos. La primera parte han estado mejor, dentro de lo que esperábamos, y en la segunda se equilibró. Fue un partido feo, incomodo, estuvimos imprecisos y no hicimos el partido que queríamos hacer", dijo el técnico de Osasuna.

"Con lo que estoy más disgustado es que el equipo no generó más ocasiones, pero ahora ya tenemos que aspirar a ganar el siguiente partido", confesó Diego Martínez, que ahora ve la sexta plaza a cuatro puntos.

"Soy positivo y soy optimista siempre. El margen de error se reduce, pero confío en nuestras posibilidades. Es un empate, es insuficiente, pero quedan dieciocho puntos y hay que luchar hasta el final", concluyó.

