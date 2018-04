Diego rechaza los malos augurios que no ayudan al objetivo del ascenso

Actualizada 13/04/2018 a las 14:25

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha rechazado los mensajes "apocalípticos" sobre la situación actual del equipo, a tres puntos de la promoción y a diez del ascenso directo a falta de ocho jornadas, al "no ayudar" a lograr el objetivo de retornar a LaLiga Santander.

"Cuantos más ingredientes le pongas de tensión al partido menos nos va a ayudar a lo que todos queremos, que es ganar el partido", ha afirmado Diego Martínez al ser preguntado por el margen de error del equipo, que el domingo se mide al Córdoba en El Sadar.

"Cuanto más apocalíptico pongamos el mensaje creo que va a contribuir poco a lo que nos está fallando, que en casa nos está costando muchísimo por bloqueo mental", ha añadido.

El técnico gallego ha admitido, en rueda de prensa tras el entrenamiento de este viernes en Tajonar, que "el margen de error se reduce a medida que avanzan las jornadas", pero ha destacado que la actual clasificación no será la definitiva y ha puesto ejemplos como los del Córdoba o el Sporting sobre su situación respecto a hace dos meses.

"Para el equipo cuanto más pensemos en el margen de error es peor. Lo que tenemos que hacer es actuar y hacer el mejor partido que podamos", ha dicho Diego Martínez, que ha reconocido que los números de Osasuna en casa "son muy claros y malos".

No obstante, ha indicado que la "realidad" y el "rendimiento" del equipo "no sostiene esos números", porque no puede ser el "mejor" como visitante y "variar" siete días después como local.

"Si fuera somos los mejores en 35 partidos y tenemos un sobresaliente, en casa tenemos malos números, aunque en los últimos partidos creo que hemos merecido algo más y a veces subestimamos los empates porque sumas y no lo hace el rival", ha opinado.

El entrenador vigués ha dicho que Osasuna no puede pensar ni en lo sucedido en la temporada hasta este momento ni "en lo que vendrá después del Córdoba", sino solo en ganar al conjunto andaluz para "enlazar un primer paso" que dará "una visión mucho más optimista de la realidad".

"Una realidad que asumimos y que tenemos que mejorar porque podemos hacerlo, sobre todo mejorando como local", ha añadido.

Diego Martínez se ha mostrado esperanzado en conseguir el objetivo de pelar por el ascenso: "A poquito que mejoremos en casa, si mantenemos lo de fuera, vamos a estar arriba. Es una realidad", ha insistido.

Ha señalado sobre el Córdoba que "viene de una dinámica muy positiva y es un buen equipo, con experiencia". "Vamos a tener enfrente un equipo que de los siete últimos partidos ha ganado cinco. Cómo cambia el fútbol", ha dicho.

Preguntado por el papel de la afición rojilla, ha comentado: "La afición nos ha dado mucho. No estamos en condiciones de pedir, sí de contagiar y darle lo mejor de nosotros mismos para ganar el partido del domingo".

Etiquetas Diego Martínez

Selección DN+