Javier Flaño: "He intentado ser un buen ejemplo en los entrenamientos"

Actualizada 10/04/2018 a las 15:03

El jugador de Osasuna Javier Flaño se ha mostrado este martes "contento" por volver a jugar en una temporada sin apenas minutos, pero al mismo tiempo expectante sobre su futuro, ya que acaba contrato el 30 de junio y el club no le ha transmitido su decisión de cara a la próxima temporada.

Javier Flaño, que apenas había contado hasta ahora para el técnico, Diego Martínez, ha disputado los dos últimos partidos como titular al aprovechar las sanciones de los laterales Carlos Clerc y Manuel Castellano 'Lillo'.

El canterano rojillo regresó en una segunda etapa a Osasuna en la temporada 2014/15, en la que disputó 36 partidos y fue el autor del gol de la permanencia en Segunda División en el tiempo añadido de la última jornada en Sabadell.

Después, en la temporada 2015/16, jugó 38 partidos y fue pieza importante en el ascenso a Primera División con Enrique Martín Monreal como técnico rojillo, aunque en agosto de 2016 una grave lesión de rodilla cortó su carrera, si bien el club le amplió el contrato hasta junio de 2018.

Javier Flaño ha manifestado en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar que "tenía ganas de aparecer" por la sala de prensa, ya que "significa que estás en la dinámica competitiva".

"He jugado dos partidos y estoy contento de volver a sentirme de nuevo futbolista, esa adrenalina que dan los partidos y ojalá que puedan venir más", ha dicho.

"Llevaba mucho tiempo inactivo y en el segundo partido me he encontrado mejor de ritmo y confianza, algo lógico. La verdad es que se me ha hecho muy largo y duro este tramo sin competir, pero como profesional y osasunista he intentado siempre sumar y aportar en el vestuario", ha explicado.

Ha reconocido que le ha dolido "mucho" no jugar, ya que cree que está "preparado para estar en el equipo", pero acata la decisión del entrenador.

"El entrenador es el que gestiona los minutos y consideró que había otros compañeros que estaban mejor. No se puede hacer mucho más. Yo he intentado ser un buen ejemplo en los entrenamientos y tengo mucha ilusión de poder ser importante en este tramo final de la temporada", ha indicado.

Javier Flaño, que en agosto cumple 34 años, ha comentado que para él sería "muy importante" tener minutos de aquí al final de temporada para poder renovar con Osasuna.

"Me encuentro bien física y mentalmente. Creo que lo puedo hacer bien. Conforme vas cumpliendo años, todavía disfrutas más el día a día y de bajar a Tajonar. Para mí es un privilegio poder vestir esta camiseta y ojalá tenga oportunidades para disfrutarlas a tope", ha declarado.

Javier Flaño ha comentado que con su hermano Miguel Flaño se han apoyado mutuamente en una situación similar sin jugar, en el caso del capitán rojillo inédito esta temporada.

"En mucho momentos hemos sido importantes dentro del terreno de juego. Son situaciones difíciles de asimilar y llevar, pero hemos intentado estar a la altura y tratar de ser un buen ejemplo para el grupo", ha subrayado Javier Flaño, que ha agradecido el "cariño" de la afición.

El jugador navarro ha afirmado que en el vestuario "solo" piensan en el ascenso, aunque ha reconocido que el margen de error se reduce y deben dar "un nivel más" en El Sadar.

Ha señalado sobre el partido contra el Córdoba, rival el domingo en El Sadar, que es "fundamental" y ha añadido que cuando surgen las "dudas" sobre el rendimiento del equipo "hay que agarrarse a lo que Osasuna ha hecho bien históricamente" en su campo y mostrar "valentía, agresividad e intensidad".

