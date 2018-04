Actualizada 07/04/2018 a las 17:49

Xisco Jiménez volvió a la titularidad en Granada y, de paso, se reencontró con el gol aprovechando un fallo del guardameta Javi Varas. El delantero balear se convierte, así, en el máximo goleador de Osasuna aunque su tanto -el séptimo- no fuera suficiente para sumar los tres puntos. Al acabar el encuentro, Xisco atendió a las cámaras de GOL para dar su visión de lo vivido en el estadio nazarí.

"Ha sido una pena porque sabíamos que el partido se iba a decidir en pequeños detalles", apuntó el delantero, que luego aludió a la "fortuna" que tuvo Osasuna para adelantarse, a pesar de no poder "mantener el resultado".

Pese a que lo intentaron evitarlo, el equipo de Pedro Morilla consiguió reponerse y se echó encima del área rojilla: "El Granada ha sabido reaccionar con el doble cambio metiendo más intensidad y llegada con gente de profundidad. Nos han conseguido empatar, pero creo que hemos hecho un buen partido, hemos estado serios", evaluó Xisco.

El delantero rojillo confesó que, a pesar de que el resultado "no es malo", el empate no era lo que deseaban "con las jornadas que quedan". "Este resultado no nos viene tan bien porque damos ventaja a otros rivales. La parte positiva es que hemos hecho un partido muy serio y que no hemos perdido ante un rival de la talla del Granada", explicó.

Xisco quiso abogar por centrarse ya en el siguiente partido contra el Córdoba: "Nos quedan ocho finales, la próximo es contra el Córdoba. No hemos hecho un fortín de El Sadar en todo el año y toca que ya sea la próxima jornada", apuntó.

