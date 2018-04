Xisco: "Aunque muchos nos den por muertos, estamos muy vivos"

Actualizada 02/04/2018 a las 16:38

El delantero de Osasuna Xisco ha lamentado hoy la derrota ayer en Pamplona contra el Tenerife, pero ha advertido de que "aunque muchos nos dan por muertos estamos muy vivos y con el objetivo al alcance de nuestras manos".

En rueda de prensa tras participar en el primer entrenamiento de cara al próximo partido frente al Granada, el mallorquín ha respaldado que "el equipo lo da todo en el campo y creo que nos va a llegar nuestro momento".

En cuanto al partido de ayer, Xico ha reconocido que "perder fue un palo muy duro porque no entraba dentro de nuestros planes. Creo que el equipo no estuvo mal, pese a que la fluidez con el balón no fuera la de los últimos partidos".

Ha valorado Osasuna en el encuentro consiguió "neutralizar el juego del Tenerife bastante bien, pero una vez más recibimos un gol pese a las pocas ocasiones que tuvieron", ha lamentado para advertir que ente esto, "no queda otra que seguir trabajando y levantarse".

Así, ha asegurado que Osasuna aún está "a tiempo de todo. El equipo lo deja todo en el campo y creo que nos va a llegar nuestro momento. Ahora hay que limpiar la mente cuanto antes y centrarnos en el partido frente al Granada. Si ganamos allí la película se va a ver desde otro punto de vista", ha explicado.

El delantero rojillo ha hablado sobre la reacción del equipo al gol del Tenerife y ha admitido: "El subconsciente te puede traicionar por las ganas de ganar. Estamos necesitados de una victoria redonda en El Sadar. En el momento en que nos hacen el gol, además de ser un duro golpe, cometimos errores de precipitación por ir a por el empate a toda costa".

"Nos faltó acierto, pero me quedo con que el equipo lo siguió intentando hasta el final. Hay que aprender de los errores", ha sacado como conclusión.

Al respecto, ha advertido de que en estos momentos "hay muchos altibajos en la clasificación pero nuestro camino es aislarnos de eso y ser realmente realistas con la situación del equipo. Hay que ser autoexigentes y autocríticos, porque cuando pierdes es porque algo no has hecho bien".

Por ello, ha animado a "trabajar desde la serenidad y la calma y sabiendo que aunque muchos nos dan por muertos estamos muy vivos y con el objetivo al alcance de nuestras manos", ha concluido.

