Etxeberria: "Es una victoria de prestigio"

Actualizada 01/04/2018 a las 18:10

El entrenador del Tenerife, Joseba Etxeberria, ha destacado el esfuerzo de sus jugadores para imponerse a Osasuna: "Los jugadores se han vaciado porque si no es imposible ganar aquí. Esta es una victoria de prestigio".

"Veía que el equipo estaba preparado para un partido. Los jugadores eran conscientes de que no eran un partido más y han transmitido mucha solidez. El mérito es de los jugadores. Ha habido constantes ayudas durante el partido y hemos transmitido peligro arriba. Los jugadores se han vaciado porque si no es imposible ganar aquí", ha dicho.

"Todavía queda un mundo y aunque la sensación del equipo es muy buena, no creo en objetivos a largo plazo. El mensaje es un poco repetitivo, pero es que en lo que creo, que en el fútbol no se puede pensar a largo plazo. Todo lo que sea hablar de otras cosas te va a hacer ser peor y eso no queremos", ha añadido.

