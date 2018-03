Diego: "Estamos encontrando el camino en casa y queremos dar un zarpazo"

Actualizada 31/03/2018 a las 15:02

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha declarado este sábado que a los buenos números como visitante y equipo menos goleado de LaLiga 1/2/3 están "encontrando cada vez mejor el camino en casa", donde este domingo ante el Tenerife tratarán de "dar un zarpazo".

Diego Martínez ha dicho, en rueda de prensa en Tajonar, que ve "bien" al equipo después de los dos últimos partidos, de los que sería "ideal" reunir una "mezcla" del buen fútbol ante el Zaragoza y la efectividad frente al Barcelona B.

"Llegamos al tramo final con una muy buena oportunidad de entrar a esta fase con paso firme y determinación", ha manifestado.

El técnico vigués ha señalado que el partido ante el Tenerife es "muy atractivo" por la expectativas del equipo y por el "rival", que "viene de ganar cuatro de los últimos cinco partidos".

"Es lo que nosotros necesitamos, un rival fuerte y un escenario que esté como nunca, que compitamos el partido entre todos y que seamos uno, y a partir de ahí hacer los méritos suficientes como para ganarlo", ha explicado.

Ha indicado que siempre ha considerado al Tenerife "candidato al ascenso" y ha apuntado como "clave" saber aprovechar los "buenos momentos" de los partidos.

"Es importante sentirse orgulloso del equipo cuando juegas cómo quieres, pero también cuando tienes que sufrir y mañana habrá momentos de sufrir, ya que el Tenerife viene en un estado de confianza muy alto, tiene buenos jugadores y mucha velocidad", ha opinado.

Ha apuntado que "pase lo que pase" este domingo el resultado "no será definitivo" para el objetivo del ascenso, puesto que "está todo por decidir".

"Llevamos con presión desde la primera jornada y tendrá mucho ganado el equipo que sea capaz de parecerse a su mejor versión en los partidos definitivos", ha declarado.

"La Segunda División es la categoría de la eterna insatisfacción. No hay estatus, no hay puestos para todos y no hay favoritos", ha destacado.

Preguntado por el ascenso directo, a siete puntos, ha señalado que "ni antes de ir a Barcelona teníamos que mirar el descenso ni ahora la Primera con otros ojos".

"Lo veo exactamente igual que antes del Barça B y que hace veinte jornadas. Creemos mucho en este equipo. Confiamos en nuestros jugadores y está todo por decidir. No existe más que los siguientes tres puntos", ha aseverado.

Sobre el delantero vallisoletano Quique González, que marcó en el Miniestadi después de toda una vuelta sin hacerlo, Diego Martínez ha dicho que "sigue siendo el mismo: buen compañero, currante y querido por los compañeros".

"La reacción de los compañeros fue muy positiva, de gratitud y de alegría por él, y es síntoma de la salud del equipo", ha manifestado el entrenador rojillo, quien ha indicado que maneja "todas las alternativas" para suplir al sancionado Carlos Clerc.

