El jugador de Osasuna Quique González ha afirmado este miércoles que se siente "feliz" por reencontrarse con el gol después de veintiuna jornadas, así como por la victoria contra el Barcelona B en el Miniestadi que devuelve al equipo pamplonés a los puestos de promoción de ascenso a LaLiga Santander.

"Estoy contento. El gol sirvió para dar un poco de tranquilidad al equipo (el 0-2 a falta de 15 minutos para el final). Muy feliz, porque es una victoria importante, de las que hay que conseguir en momentos claves y nos da aún más confianza", ha declarado en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

El delantero vallisoletano, que solo llevaba 2 goles en 31 jornadas, aunque ha jugado muchos partidos en la banda y en la anterior jornada le anularon uno legal por inexistente fuera de juego, ha asegurado que no estaba intranquilo al gozar de la confianza del entrenador y de los compañeros.

"Meter un gol es algo muy bonito. Me toca esa faceta como delantero. Estoy muy contento porque eran muchos partidos sin marcar y ayudar al equipo con goles, que es lo que da puntos, pero siempre tranquilo y trabajando al máximo", ha señalado.

"Al final, hasta me reía de lo que estaba pasando", ha manifestado Quique, que ha apuntado que como delantero está "preparado" para las rachas y espera que llegue ahora una "buena". "Siempre hay que tener la cabeza muy fría y nunca bajas los brazos", ha subrayado.

El jugador rojillo ha agradecido el apoyo del técnico, Diego Martínez, y de los compañeros de la plantilla: "Para un futbolista es de agradecer. Este vestuario, afición y míster valoran otras muchas cosas que no son los goles, que son muy importantes, y seguiré trabajando igual e intentar hacer más goles".

Quique ha señalado que en otros equipos también ha jugado en otras posiciones que no son la delantera y ha dicho que la "polivalencia es buena", sin entrar a pensar si su rendimiento hubiera podido ser mejor de haber jugado toda la temporada en punta como en los últimos partidos.

"Las excusas en el fútbol no valen. Hay que dar lo mejor de ti donde te toque jugar. Si me toca jugar en banda me voy a partir la cara para que el equipo gane y compita al máximo. Es verdad que mi posición es delantero, pero esto es el bien de todos, no solo el mío", ha opinado.

El atacante osasunista ha señalado que ahora "se están viendo un fútbol más fluido" en el equipo navarro y ha comentado que la "mentalidad es mantener" el juego exhibido ante el Zaragoza en el tramo decisivo de la temporada.

"La temporada pasa volando y en diez partidos nos jugamos todo. Osasuna está con muchas ganas, confianza y hambre para terminar de la mejor manera", ha destacado Quique.

La plantilla rojilla ha regresado este miércoles a los entrenamientos tras los dos días de descanso concedidos después de la victoria en Barcelona.

