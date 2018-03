18/03/2018 a las 15:24

El delantero de Osasuna Francisco 'Xisco' Jiménez ha analizado este domingo, en Tajonar, la derrota de su equipo frente al Zaragoza en El Sadar:

"Probablemente fue uno de nuestros mejores partidos a nivel de sensaciones con la pelota, transmitir, duelos individuales… creo que fuimos mejores que ellos en todo menos en la eficacia y al final en el fútbol es lo que importa, hacer más goles que el contrario. Ayer lo intentamos de todas maneras y, además, el equipo lo hizo con las ideas claras, contundentes en todo lo que hacíamos. El único pero que se le puede poner al equipo ayer es el acierto de cara a gol. Hay una cosa que vi ayer muy positiva que fue la conexión del equipo con el estadio, con la afición. Eso es algo importantísimo, primordial, y lo tenemos que mantener hasta el final, porque si queremos estar arriba y pelear por los objetivos de meternos en playoff e intentar subir a Primera tenemos que mantener lo que se vio ayer en El Sadar, pero obviamente cambiando el resultado. Tenemos que tener claro que el camino para conseguir las victorias es lo que hicimos ayer. Y tenemos que seguir trabajando, por al final dependemos de nosotros mismos", explicó.

El ariete balear regresó ayer a la competición tras superar una lesión muscular que le ha apartado de los terrenos de juego los últimos siete partidos: "Siendo sincero me encontré mejor de lo que pensaba, porque son casi dos meses parado, he estado ocho semanas sin ritmo de competición. Durante la semana arrastraba unas pequeñas molestias con un esguince que me hice con Kike Barja, pero en el momento del partido, con la tensión, con la euforia y con las ganas que tenía de volver y ayudar al equipo se olvida todo. Ahora lo que me interesa es coger ritmo de competición lo antes posible y volver a la rutina de competición y entrenamientos".

