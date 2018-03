Diego: "Es uno de los días más tristes para mí como entrenador"

17/03/2018 a las 18:32

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha reconocido que para él era "muy difícil" explicar el partido y que tenía sentimientos "contradictorios", debido a que la derrota había llegado a pesar del buen juego de su equipo.

"Es uno de los días más tristes para mí como entrenador y, a la vez, me siento muy orgulloso. Me cuesta explicar el partido, pero el camino para Osasuna es este. Ha habido partidos en los que veía no era lo que quería ver, pero hoy no. Cristian ha hecho el mejor partido de su carrera. Es muy doloroso, pero no hemos merecido este resultado. Creo mucho en este equipo", ha dicho.

"Hemos estado precisos en todas las partes del campo, menos en el área. Este es el camino", ha insistido.

Natxo González, entrenador del Zaragoza, ha destacado también el buen juego de Osasuna: "Nos hemos encontrado con un rival muy complicado, que nos ha exigido muchísimo y que ha jugado como no lo había visto en muchísimo tiempo. Hemos tenido Cristian, que ha estado sensacional, hemos tenido fortuna y luego sabíamos que podríamos tener nuestro momento. Hemos mejorado en la segunda parte y hemos conseguido una victoria importante", ha comentado.

"Tenemos puntos débiles y Osasuna ha sabido potenciarlos. Sin conseguir tener el balón, era imposible salir vivos de aquí. Lo del primer tiempo no lo podíamos soportar mucho más, pero ero hemos reaccionado en la segunda parte y hemos podido sacar los tres puntos", ha añadido.

