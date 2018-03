Diego Martínez: "Jugar con inteligencia desde la pasión es lo más difícil"

Actualizada 16/03/2018 a las 16:14

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha analizado este viernes el partido que enfrentará a su equipo contra el Real Zaragoza el sábado en el estadio de El Sadar (16:00 horas). "Es un partido especial. Es un partido de rivalidad y son partidos que todo el mundo vive de una forma especial y diferente, y eso hay que aprovecharlo desde el punto de vista de la emoción, de la energía y de poder impulsarnos en eso. Aunque la experiencia me dice que tan importante es llevar eso de la mano como jugar con inteligencia. Jugar con inteligencia desde la pasión es lo más difícil, y en este tipo de partidos es lo más importante", ha explicado el técnico rojillo.

Diego ha valorado el buen momento que atraviesa el rival: "Viene de una racha de cinco victorias consecutivas y un nivel anímico muy bueno, pero nosotros estamos un punto por encima en la clasificación y eso quiere decir que a lo largo de la temporada hemos sido un equipo constante, hemos sido un equipo, con mejores y peores momentos, pero que tiene 47 puntos. Si conseguimos la victoria es un partido que en lo anímico y en lo emocional nos puede dar mucho y, sobre todo, nos puede dar 50 puntos, que de cara a los partidos que quedan es algo muy motivante y muy ilusionante. Al Real Zaragoza siempre lo he considerado como un aspirante y un candidato al ascenso".

El entrenador gallego se ha referido también a la importancia del apoyo de la afición. "Queremos plantear el partido para ganarlo y sabemos que la afición va a ser muy importante mañana, que estemos todos juntos con el equipo, que estemos todos unidos. Sabemos que va a haber momentos en los que no podemos impacientarnos si ellos tienen el balón, no impacientarnos, tomar buenas decisiones y seguir siendo capaces de seguir siendo ese equipo fuerte defensivamente y meterles mano ofensivamente. Sé que vamos a necesitar la unión de todos y que nuestros jugadores puedan soltarse. Y, evidentemente, que estemos más precisos y acertados, no solo de acara a puerta sino en el último tercio de campo".

