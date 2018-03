Xisco es duda para el partido del sábado 

Actualizada 14/03/2018 a las 14:04

El delantero de Osasuna Xisco Jiménez no ha podido completar el entrenamiento en la mañana de este miércoles 15 de marzo. La causa ha sido el dolor que arrastra de una contusión en el tobillo que sufrió en el entrenamiento del martes, nada que ver con la lesión muscular que le ha tenido apartado durante seis semanas.

El delantero balear será valorado este jueves, aunque los médicos esperan que vaya a estar disponible para el partido del sábado contra el Zaragoza.

Osasuna se entrenó en Tajonar con la buena noticia del regreso al grupo de Fran Mérida y Carlos Clerc, bajas en el Albacete por sendas lesiones musculares, si bien Xisco se ha resentido de un problema en el tobillo, aunque se espera que pueda estar para el partido contra el Zaragoza.

Fran Mérida, hombre clave en la creación del juego en Osasuna y máximo goleador rojillo junto con Xisco y David Rodríguez, ha completado todo el entrenamiento en Tajonar, mientras que Clerc ha abandonado el grupo en la parte final de la sesión para realizar trabajo individual.

Por lo tanto, ambos jugadores, fijos en los esquemas del técnico, Diego Martínez, estarán disponibles para el partido del sábado ante el Zaragoza en el estadio El Sadar.

El propio Xisco no le dio importancia entonces, pero el dolor ha sido más intenso de lo previsto esta mañana, por lo que habrá que comprobar su evolución durante la semana para determinar si puede reaparecer el sábado.

El defensa rojillo Tanto Bonnín ha comparecido ante la prensa y ha valorado sobre el duelo del sábado la importancia de hacerse fuertes en El Sadar. "Como suelo decir, en mi casa no quiero que entre nadie y mucho menos el Zaragoza", ha dicho.

Tano jugó de titular más de un año después el pasado domingo en Albacete, desde la grave lesión sufrida ante el Real Madrid en El Sadar el 11 de febrero de 2017.

"Me sentí bastante bien. Es verdad que al principio me sentí un poco nervioso por si daba la talla, ya que hacía 397 días que no jugaba un partido de titular, pero fue positivo", ha afirmado Tano en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

El futbolista mallorquín ha comentado que su periodo de recuperación ha sido "bastante duro". "Puede que no vuelvas a jugar a fútbol y hacerlo de inicio el otro día es un momento muy satisfactorio y demuestra que el trabajo duro da sus frutos", ha manifestado.

Tano ha admitido que no quedaron "contentos" con el partido disputado en el Carlos Belmonte al no lograr la victoria jugando toda la segunda parte en superioridad numérica, pero ha dicho que "un punto te puede dar la gloria".

Ha reconocido también que no están acertados "de cara a gol" en las últimas jornadas, pero ha comentado que es cuestión "de todo el equipo" y ha destacado que el equipo ha mantenido la portería a cero en cuatro de los últimos cinco partidos.

"Hay que ser autocríticos. Queremos más y somos ambiciosos", ha asegurado Tano, quien ha indicado que conviven con el papel de "ser uno de los favoritos" para el ascenso y son "lo bastante maduros" para no meterse presión.

Sobre el Zaragoza, que el sábado visita El Sadar, ha declarado que "llegan en un momento muy bueno", aunque Osasuna saldrá "a por todas", ha afirmado.

