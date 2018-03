Javi Martínez: "Ir a la selección marca la carrera de cualquiera"

Actualizada 13/03/2018 a las 13:49

El centrocampista de Osasuna Promesas, Javi Martínez, ha declarado que "ir a la selección marca la carrera de cualquiera" tras ser convocado para disputar el torneo de clasificación para la Fase Final del Europeo sub'19, que se celebrará en Finlandia el próximo verano.

El navarro ha sido incluido en la lista de veinte jugadores que disputarán La Ronda Élite del Campeonato de Europa de la UEFA, que tendrá lugar en Benidorm. El primer clasificado de este torneo logrará el billete para la Fase Final del Europeo sub 19.

De esta manera, el centrocampista rojillo, que ha estado presente en todas las convocatorias desde que dio inicio la temporada, se hace un hueco entre los jugadores juveniles con mayor proyección de España. Para lograr el billete para la Fase Final, el combinado nacional tendrá que superar a Francia, Bélgica y Bulgaria.

El jugador de Osasuna Promesas, que se ha convertido en uno de los jugadores más empleados por Sergio Amatriain y César Monasterio, ha tenido palabras de agradecimiento para sus técnicos: "Todo lo que me está pasando este año es gracias en parte a los entrenadores y al Promesas, porque si este año no hubiera empezado a jugar en Segunda B esta temporada y no me hubiesen dado la confianza, todo esto no hubiera sido posible".

El rojillo compartirá presencia con jugadores que han debutado recientemente en la Champions League, como es el caso de Brahim Díaz (Manchester City); en la Europa League, como Manuel Morlanes (Villareal); en LaLiga Santander, como Ferrán Torres (Valencia) u otros que son habituales en LaLiga 123, como Fran Beltrán (Rayo Vallecano), Jorge Cuenca, Juan Miranda y Abel Ruiz (Barcelona ‘B’) y Alejandro Pozo, José Lara y Juan Berrocal (Sevilla Atlético).

Lista de convocados:

C. A. Osasuna: Javi Martínez.

Manchester City: Brahim Díaz.

Borussia Dortmund: Sergio Gómez.

A. S. Monaco: Jordi Mboula.

F. C. Barcelona: Iñaki Peña, Jorge Cuenca, Juan Miranda y Abel Ruiz.

Sevilla F. C.: José Alonso, Alejandro Pozo y Juan Berrocal.

Real Madrid C. F.: Adrián de la Fuente, Gorka Zabarte, Martín Manuel Calderón, y Pedro Ruiz.

Valencia C. F.: Ferrán Torres.

Villareal C. F.: Manuel Morlanes.

Rayo Vallecano: Fran Beltrán.

Málaga C. F.: Alejandro Robles y Álvaro Fernández.

