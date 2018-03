La manta de Martín

12/03/2018 a las 06:00

Considero el partido de Albacete como una gran oportunidad que pierde Osasuna para dar un paso adelante. Los rojillos jugaron toda la segunda mitad contra diez rivales, pero apenas se notó. No es que el equipo no lograse meter un gol, es que no dieron sensación de peligro ni de apretarles. El equipo local no se vio en ningún momento agobiado ni avasallado. El símil de Enrique Martín Moreal con la manta es muy válido para el resumen de ayer. Todos recordamos eso de que la manta es corta

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+