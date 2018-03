12/03/2018 a las 06:00

Enrique Martín Monreal sacó toda su artillería de frases tras rascar un valioso punto ante “su” Osasuna, en un partido donde el Albacete jugó alrededor de 50 minutos con un jugador menos. En esa situación de desventaja, su equipo edificó un muro defensivo que los rojillos no supieron derribar. “Cuando no se puede ganar, hay que empatar. No se valora lo valioso que es un punto. Con igualdad les hubiésemos creado más problemas. Los chicos han demostrado una solidez increíble, a pesa

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+