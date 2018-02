Diego: "Hay que sacar el orgullo, que somos Osasuna, y levantarnos"

Actualizada 24/02/2018 a las 00:20

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, se ha mostrado convencido de que su equipo "cumplirá los objetivos" a final de temporada y ha dicho que no teme perder su puesto, a pesar de la derrota encajada contra el Sporting en El Molinón.

"Estamos muy, muy dolidos. No se puede empezar peor un partido. El gol en el minuto 4 es una lastre muy importante. También es cierto que llevamos varios partidos que no

estamos bien y eso tiene que ver con el aspecto anímico. No podemos buscar excusas ni plantearnos nada más que levantarnos. Hay que sacar el orgullo, que somos Osasuna, aguantar y levantarnos", ha dicho.

"Mi única ocupación es que el equipo se levante. Creo en el equipo, creo en los jugadores. Lo sacaremos adelante y cumpliremos los objetivos", ha añadido.

