López Garai: "La clave cuando vienes al campo de un equipo grande es tener personalidad"

Actualizada 17/02/2018 a las 18:32

El entrenador del Reus, Aritz López Garai, se ha mostrado "contento" por el punto conseguido contra Osasuna en El Sadar y porque su equipo "ha dado la cara".

"Me voy contento y orgulloso. No muy contento, porque eso es cuando ganas. Pero hemos dado la cara y hemos tenido ocasiones. La clave cuando vienes al campo de un equipo grande es tener personalidad y atreverse. No me gusta sentirme pequeño en ningún sitio y hoy los jugadores lo han entendido así", ha apuntado.

