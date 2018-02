11/02/2018 a las 06:00

El primer análisis que tienta hacer de la victoria de ayer frente al Almería es que lo mejor y casi lo único rescatable son los tres puntos. Pero sería injusto. Si bien en la primera parte se apreció un día más el bloqueo mental de un equipo que no se ve cómodo con el 0-0, en la segunda y sobre todo a raíz del gol Osasuna jugó bien y mereció más. Parece que los futbolistas no se dieran cuenta de que el empate a cero se da porque es el resultado con que se empieza un partido, no porq

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Osasuna

Almería

Selección DN+