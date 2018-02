Kike Barja: "Estar en el once cada día es una oportunidad de oro para mí"

Actualizada 08/02/2018 a las 16:10

Kike Barja ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa tras el entrenamiento matinal de Osasuna. En su intervención, el rojillo ha dicho: "Estoy teniendo la suerte de contar para el míster y está claro que siendo un jugador joven como soy, siendo un jugador del filial, estar en el once cada día es una oportunidad de oro para mí y es un privilegio jugar. Para mí, cada minuto es un minuto que puedo aprovechar para seguir ahí y yo tengo que estar centrado en eso, en hacer las cosas bien, en mejorar muchísimo, porque sé que todavía tengo que mejorar muchísimas cosas y, a partir de ahí, si el míster decide que tengo que jugar, pues intentar responder en el campo y dar lo máximo de mí. Somos conscientes de que la plantilla es muy amplia y que cualquiera lo puede hacer bien y estando en una plantilla como la que estoy, poder jugar es un privilegio".

Respecto al encuentro del próximo sábado, contra el Almería, el canterano ha comentado: "Está claro que nosotros jugamos para ganar cada domingo y cada partido vamos a ganar. A partir de ahí, afrontamos el partido del Almería como cualquier otro y sabemos que va a ser muy complicado porque estamos viendo que en esta categoría todos los equipos son muy difíciles, nos ponen las cosas muy complicadas. Todos los equipos juegan con un extra de motivación contra nosotros y, a pesar de que va a ser difícil como cualquier otro, nosotros vamos con la intención de ganar y creo que el equipo está bien y lo puede conseguir".

"Tenemos una plantilla tan competitiva que no se nota si uno sale y otro entra. En nuestro equipo no hay ningún titular indiscutible, ni yo ni nadie. Está claro que todos somos necesarios, todo el mundo tiene que estar preparado. En mi caso, yo he estado mucho tiempo sin jugar y he esperado mi oportunidad. Cuando la he tenido he intentado aprovecharla como el resto de compañeros lo hacen. Si yo salgo y entra otro compañero también lo va a hacer igual de bien. En ese sentido tenemos una plantilla tan competitiva que no se nota si uno sale y otro entra", ha concluido.

Selección DN+