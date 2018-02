Diego Martínez: "Esto es un juego del que hace más puntos, no de favoritos"

Actualizada 01/02/2018 a las 13:42

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha afirmado hoy en relación con el objetivo del ascenso a LaLiga Santander que "esto es un juego del que hace más puntos, no de favoritos ni de presupuestos ni de nombres".

El técnico gallego, en rueda de prensa matinal a pesar de que el equipo se ejercita por la tarde a puerta cerrada en El Sadar en víspera del partido contra el Rayo Vallecano, ha vuelto a subrayar la igualdad en LaLiga 1/2/3.

"El Levante se paseó el año pasado por la categoría y ganó por la mínima muchísimos partidos y ni era dominador de los partidos. Era un gran competidor de partidos", ha apuntado.

Ha destacado que Osasuna, sexto en la clasificación a cinco puntos del ascenso directo, está "en todo el jaleo, con los mejores" y por ello "seguro" que están "haciendo cosas bien".

"Queremos estar aún mejor. Hay que disfrutar entre todos del camino para cuando llegue lo más difícil", ha dicho.

Preguntado por las palabras del jugador navarro Roberto Torres, que ayer se mostró "convencido" de lograr el ascenso, Diego Martínez ha afirmado que tienen "confianza e ilusión" de lograrlo, pero ha precisado que "en el fútbol son los hechos, no las palabras".

En este sentido, ha manifestado que la "autoestima es buena", pero es "importante combinarla con la humildad" y saber que hay equipos "con un potencial similar".

Ha subrayado que cree "ciegamente" en su plantilla, "los mejores del mundo". "Se ha cerrado el mercado. Messi aquí no tiene sitio", ha dicho bromeando.

Sobre la configuración de la plantilla al cierre del mercado de inscripciones, el técnico vigués ha comentado que han tomado decisiones "por el bien del equipo y Osasuna", no solo para ahora "sino para el futuro", con la idea de que el "patrimonio del club esté activo", en alusión a las cesiones.

Ha declarado sobre el Rayo Vallecano, rival mañana de los rojillos en El Sadar, que es un adversario "duro", un equipo que "de medio campo para adelante tiene muchísimos argumentos, que juega bien, con muy buenos números, especialmente en la parcela ofensiva".

"Lo pasó mal la pasada temporada. Esta ha conseguido el rodaje de jugar de una misma manera. Es un equipo muy fuerte, un rival directo y vamos a necesitar a todo el mundo preparado y mentalizado para ganar el partido", ha señalado.

Ha dicho que el equipo madrileño es "muy similar" al de la primera vuelta, cuando Osasuna ganó 0-3 en Vallecas, en cuento "a la idea de juego", y ha añadido que mañana será clave ser "eficaces y precisos".

"Llegamos al partido mentalizados de hacernos fuertes en casa. Lo hemos conseguido en dos de los tres últimos partidos en casa y queremos darle continuidad, pero ya conocéis la categoría", ha advertido.

Osasuna tiene las bajas para mañana de los lesionados Xisco Jiménez y Rober Ibáñez, y del sancionado Carlos Clerc, aunque Diego Martínez ha indicado que confía "plenamente" en sus jugadores y el equipo debe "aprovechar las virtudes del que entre".

Diego Martínez también se ha referido a la posibilidad de nieve para el partido de mañana, una situación que ya ha afectado a Osasuna recientemente ante el Nàstic y el Valladolid.

"No sé si aquí estáis acostumbrados, pero a mí es la primera vez que me pasa. No sé si entreno al Borussia Dortmund o a Osasuna", ha ironizado.

