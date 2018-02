Quique Pina, uno de los informantes de Tebas en el 'Caso Osasuna'

Actualizada 31/01/2018 a las 23:32

Quique Pina es un viejo conocido de los juzgados. Antes de ser detenido por blanqueo de capitales, el ex presidente del Granada y actual consejero delegado del Cádiz estuvo implicado en el 'Caso Osasuna', como uno de los testigos de Javier Tebas en la investigación de los presuntos amaños de la temporada 13/14.

Corría el año 2014 y Osasuna, Granada y Valladolid se encontraban entre los candidatos al descenso. A pocas jornadas del final de la temporada Javier Tebas comenzó a recibir advertencias de los dirigentes del equipo nazarí y pucelano acerca de la posibilidad de que Osasuna hubiera ofrecido una primera al Real Betis por vencer al Valladolid en la penúltima jornada y por dejarse ganar en El Sadar en la última. También se señaló que habían ofrecido dinero a jugadores del Espanyol para acordar el empate entre navarros y catalanes.

Por aquel entonces Quique Pina, presidente del Granada, intercambió mensajes de WhatsApp con el presidente de la LFP Javier Tebas, advirtiéndoles de los presuntos amaños:

En sus conversaciones, Pina explicaba que Osasuna pretendía primar a los futbolistas de Betis y Espanyol con dinero de la Fundación. "Están ofreciendo millonadas a través de la fundación", decía.

"Lo que tienes que hacer es que no se juegue la jornada. Y bajar a todos estos" decía el empresario murciano, ahora investigado por blanqueo de dinero, que también desveló a Tebas que era Txuma Peralta el encargado de realizar esas gestiones.

Pina: Lo que tienes que hacer es que no se juegue la jornada. Y bajar a todos estos. Valladolid y nosotros somos los únicos. Los demás resultados están claros. Si empatamos baja Osasuna, si gana Valladolid baja Granada. Y si ganamos baja el Almería. Valladolid baja haga lo que haga", decía el empresario murciano, ahora investigado por blanqueo de dinero.



Tebas: Pues eso es lo que quiero evitar!!!



Pina: Pues esto es así y la culpa la tiene quien yo sé. Lo única solución es bajar a Osasuna y Getafe por comprar. ¿Pero eso cómo se hace?



Tebas: Solo si se les pilla.



Pina: Pero los tendrás que pillar antes del partido. Los jugadores querrán el dinero antes. Hay que pillarlos ya.



​​​​​​​Tebas: A ver!!! Ya sé, ayúdame con datos para investigar.



Pina: Yo estoy hasta los huevos Javier. Claro que te los doy. Si te los he dado todos ya. Y el gilipollas este habla con los jugadores.



​​​​​​​Tebas: Te pueden llegar más. Creo que Amaya es la clave.



Pina: Tú tranquilo. Que si me llegan no dudo en decirte

Estas conversaciones con Pina y con Carlos Suárez, presidente del Valladolid, instaron a Tebas a que consiguiera pruebas para llegar al fondo del asunto, lo que llevó al presidente de la Liga a contratar los servicios Grupo Gesterec, una agencia de investigación privada. Bajo mandato de la LFP, se siguió y fotografió a Patxi Puñal, Sergio García (Espanyol), Jordi Figueras (Betis), José Manuel Purroy (directivo de Osasuna al que siguieron por error al confundirlo con Txuma Peralta) y Javi Gracia, por entonces entrenador de Osasuna.

Pese a la insistencia de Pina y Suárez, Tebas no dio con pruebas concluyentes que demostraran contactos entre los investigados. Ahora, el caso está en manos del Juzgado y está previsto que se resuelva a lo largo de este 2018.

Te recomendamos

Selección DN+