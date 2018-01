Quique: "Dimos la cara y estuvimos en el partido en todo momento"

Actualizada 29/01/2018 a las 15:35

El delantero de Osasuna Quique González ha analizado este lunes en Tajonar la derrota de su equipo contra el Huesca en El Alcoraz. "Obviamente, ayer fue un día jodido porque queríamos conseguir esa victoria, que yo pienso que se podía haber conseguido al menos un empate. En este caso fue la derrota, pero estuvimos en el partido en todo momento. Sí que es verdad que, a raíz de la expulsión, esos últimos diez minutos fue diferente, pero el equipo estuvo en momentos muy buenos, luego otros no tan buenos, pero no perdió la cara al partido. Fue muy competido. El Huesca va primero, está haciendo las cosas muy bien, tiene un potencial ofensivo importante, pero creo que nosotros dimos la cara y fue una pena que no consiguiéramos algo más".

A pesar de la derrota, el punta rojillo ha reconocido tener ganas del encuentro de este viernes ante el Rayo Vallecano. "Cuando vienes de perder, ganar es más difícil, pero la derrota de ayer no tiene que generar ninguna pequeña duda porque el trabajo se está haciendo bien y contra el Rayo Vallecano hay que hacer las cosas muy bien para conseguir la victoria y esperemos poder conseguirla junto a nuestra ación, que nos da muchísima rabia que toda la gente que se desplazó ayer a Huesca, al hotel, luego al partido… fue una pena muy grande porque estuvieron animando todo el partido, ver la zona visitante llena y se van a casa igual que nosotros, con cero puntos, es jodido. Esperemos contra el Rayo Vallecano dar esos tres puntos que tanto se merecen", ha expresado.

