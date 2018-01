Osasuna da por cerrada la plantilla salvo sorpresa

Actualizada 26/01/2018 a las 23:09

La plantilla de Osasuna está cerrada. Solo una sorpresa imprevista, un hecho que no se contempla a día de hoy en el club, alteraría este planteamiento. Aunque en un primer momento se había valorado la llegada de un tercer refuerzo en este mes de enero, lo cierto es que no hay ninguna intención de hacerlo. No se buscan jugadores en el mercado aunque lógicamente habrá que esperar al miércoles, día del cierre de esta ventana de incorporaciones. En enero han llegado a Osasuna dos futboli

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+