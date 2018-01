Actualizada 26/01/2018 a las 15:58

El entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha asegurado hoy que la SD Huesca, rival de los rojillos el domingo en El Alcoraz, es el "máximo favorito para el ascenso" porque "así se lo ha ganado" durante las veintitrés jornadas disputadas en LaLiga 1/2/3.

El técnico osasunista ha dicho, en rueda de prensa tras el entrenamiento a puerta cerrada en Tajonar, que el equipo aragonés, líder de la categoría, es el "máximo favorito porque así lo dicen los puntos que tiene después de 23 jornada, por el rendimiento que está dando y las 11 jornadas que lleva como líder".

"Nos enfrentamos a un rival durísimo que creo que lleva cerca de un año sin perder en El Alcoraz", ha manifestado Diego Martínez, que ha señalado que "todos los partidos son importantes" y en concreto el del domingo un "duelo atractivo".

"El Huesca es un equipo con muchos argumentos colectivos y está muy bien trabajado. Tiene jugadores que marcan la diferencia en Segunda, sobre todo Cucho y Melero, y muy probablemente estarán en Primera bien con el Huesca o con otro equipo", ha opinado.

El entrenador gallego ha declarado que en Osasuna están "muy ilusionados" por enfrentarse "al mejor equipo de la categoría" y ha añadido que afrontan el partido "con mucha fuerza mental" después de haber ganado cuatro de los últimos cinco partidos.

"Vamos con la ilusión de enfrentarnos al máximo candidato al ascenso y con el apoyo de nuestro público. Es un gran reto y desafío. Vamos con mucha confianza y creyendo en nuestras posibilidades", ha manifestado.

Ha señalado que en la segunda vuelta de la competición se nota en el desarrollo de los partidos "las consecuencias del resultado", con aspectos también como el coeficiente de goles, lo que incrementa la "responsabilidad" en los equipos.

Ha agregado que el encuentro del domingo podría ser "cerrado" a tenor de los goles encajados por Huesca y Osasuna como local y visitante, pero ha indicado que "cuando hay talento y calidad en el campo puede haber un partido de otras características".

Con ocho puntos de diferencia entre ambos equipos, Diego Martínez ha dicho que las cuentas ahora "dan igual" e "independientemente del resultado del domingo está todo por definir".

"Esta categoría es una maratón. Nos encantaría ganar y sería una inyección de confianza muy buena", ha apuntado.

El técnico vigués ha subrayado que "desgraciadamente" esta temporada Osasuna "tiene una mochila difícil de gestionar", en relación con una "expectativa desmesurada por parte de todos los equipos, que les interesa" de considerarles uno de los principales candidatos al ascenso.

Ha señalado que esa circunstancia "a veces ha corrido" en contra de Osasuna durante la temporada. "No es bueno para el equipo. No es el rol que Osasuna ha tenido en su historia y no es bueno para que los jugadores estén plenamente sueltos, alegres y con confianza", ha lamentado.

No obstante, ha afirmado que deben "lidiar con esa expectativa con total naturalidad" e insistirán en conservar lo que hacen "bien" y "seguir mejorando".

El entrenador rojillo, que tiene la baja de Rober Ibáñez para el domingo por lesión, ha indicado que esperará al último entrenamiento de la semana mañana sábado para ver si puede contar con Xisco Jiménez, máximo goleador del equipo, aquejado de problemas musculares.

