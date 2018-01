Aloisi y Doblas, frente a frente, 13 años después de la final de Copa del Rey

24/01/2018 a las 06:00

“Me encanta lo que mi destino futbolístico me va deparando. Siguiente ronda de la Champions de Asia contra el Brisbane Roar entrenado por... John Aloisi. ¿Lo recordáis? La noche del Calderón hizo peligrar nuestra Copa”. Con este mensaje Toni Doblas, actual guardameta del Ceres filipino, endulzó la previa de un partido de la Champions de Asia que volvió a juntar a ambos jugadores 13 años después. No hubo revancha por parte del exrojillo ya que cayó 2-3 ante el modesto equipo de Filipinas.

Fuera de los focos mediáticos del fútbol europeo, ambos exjugadores siguen muy ligados a un terreno de juego. John Aloisi colgó las botas en 2011 en el Melbourne Heart de su país natal. En 2015 cogió las riendas del Brisbane Roar, junto a su hermano Ross. Ahora tiene 41 años, pero todavía guarda un hueco en su memoria de un hecho que ocurrió el 11 de junio de 2015 a casi 20.000 kilómetros en línea recta de Australia. “Ahora tiene mucha experiencia (por Doblas) y era un poco más joven cuando jugaba contra él. Me acuerdo del partido de la final de Copa del Rey que le marqué gol”, comentó en la previa el técnico.

Un gol que fue insuficiente para Osasuna, pero pasó a la historia. En aquella noche ante un Vicente Calderón con 55.000 espectadores y medio estadio teñido de rojo, Toni Doblas fue titular en la portería del Real Betis. En un competido encuentro, el delantero brasileño Oliveira desequilibró la igualdad a falta de un cuarto de hora para el final. Cuatro minutos después el técnico mexicano Javier Aguirre confió en Aloisi como último recambio para buscar el empate. Salió por el también delantero Webó y no tardó en dejar su sello. Cuando la afición bética festebaja casi el título, un centro medido de Delporte fue cabeceado por el ariete australiano para devolver las tablas al marcador. El partido se tuvo que decidir en la prórroga con un tanto de Dani que será recordado en la historia negra del osasunismo.

Trece años después John Aloisi recuerda como si fuera ayer el encuentro, a pesar del fatal desenlace. “Fue el mejor partido de mi carrera deportiva en clubes europeos. Además fue el último con Osasuna antes de unirme al Alavés. El ambiente fue increíble y nunca lo olvidaré”, confesó el técnico del Brisbane Roar.

Exrojillo, también en el Ceres

Pero en el Queensland Sport and Athletics Centre de la ciudad australiana John Aloisi no fue la única representación rojilla. Su homólogo en el banquillo del Ceres, Hristo Vidakovic, llegó a Osasuna en el año 2000 tras el ascenso a Primera. Su paso por el conjunto navarro fue casi testimonial con una veintena de partidos. A la temporada siguiente se marchó al Polideportivo Ejido, en la división de plata. No coincidió con el delantero australiano por unos meses ya que, en ese verano, Aloisi recaló a orillas de El Sadar para reforzar el ataque.

En Osasuna dejó una huella que todavía aún se recuerda con 154 partidos en la élite y 38 goles a sus espaldas. “En Pamplona se vivía muy bien. ¡Y cómo se comía! Eso sí, meter goles no era fácil”, comentó en una entrevista anterior en El País. Su estela no es de crack, pero cuando pisaba el césped, el australiano se dejaba la piel por el equipo. Y eso, todavía perdura.





