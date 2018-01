Actualizada 19/01/2018 a las 18:35

Tras una primera vuelta en blanco, con dos partidos disputado en Copa del Rey, Aitor Buñuel se dispone a hacer las maletas rumbo a Valencia. El futbolista tafallés alcanzó un acuerdo con Osasuna para que el club, si lo estima oportuno, pueda ampliar su relación contractual hasta 2020 al término de esta campaña. Ahora se marchará cedido por lo que resta de temporada al Mestalla en busca de minutos "y crecimiento personal". Osasunista de pro, donde ha jugado durante 12 años, Buñuel ha comparecido hoy para explicar las razones de su marcha, pero no para despedirse, ya que ha terminado su comparecencia con un "hasta luego".

Las conversaciones con Osasuna – "El club me propuso que para salir cedido ellos tuvieran la opción de prorrogar mi contrato durante 2 años y acepté encantado. Osasuna me lo ha dado todo futbolísticamente; esta es mi duodécima temporada aquí. Siempre que el club lo estime oportuno, yo estaré".

"Si Osasuna apuesta por mí, estaré encantado de volver"

Por qué no baja al Promesas – "Tuve una reunión con Sergio Amatriáin y con Braulio y me dijeron que querían que bajara al Promesas porque en la actual dinámica del equipo no iba a disponer de minutos. Yo considero que esa es una etapa que ya finalicé y creo que esta salida -al Valencia Mestalla- me va a ayudar a crecer en lo futbolístico y en lo personal. Otros lo han hecho antes: Oier al Celta, Puñal al Leganés o, incluso, Enrique Martín al Lleida. Creo que es una experiencia que me va a ayudar mucho a madurar como futbolista y como persona. Les deseo mucha suerte a mis compañeros de Osasuna Promesas porque estoy convencido de que lo van a hacer fenomenal y de que van a salvar al equipo".

Con qué sensación se marcha – "Son sentimientos encontrados, pero estoy muy agradecido a Osasuna y afronto esta nueva etapa con mucha ilusión y con muchas ganas".

"No bajo al Promesas porque considero que es una etapa que ya la finalicé"

La decisión de irse – "No fue fácil, es algo arriesgado y valiente pero es lo mejor tanto para el club, como para mí. Espero que todo salga bien".

Qué espera de su cesión en Valencia – "Creo que podré disfrutar de grandes entrenadores y compañeros, como los que he tenido aquí. Aprenderé cosas nuevas: es otro fútbol, otra casa y volveré mucho más enriquecido".

Sus compañeros en Mestalla – "Conozco a Iván Márquez, que estuvo aquí, a Fran Villalba y Fran Navarro, que son compañeros que tuve en la Selección".

La decepción de no haber contado en el primer equipo – "Son situaciones que se dan en el fútbol: a cualquier jugador que se lo preguntes, querrá jugar todos los minutos. Nosotros somos una larga, con mucha competencia interna y no pudo ser. Pero les deseo toda la suerte del mundo".

La primera vuelta - "Hubiera querido tener esos minutos, pero se busca lo mejor para el equipo y el míster creyó conveniente alinear a otros jugadores y lo respeto. Estoy convencido de que mis compañeros lo van a hacer genial y de que en junio estaremos todos celebrando el ascenso en el Ayuntamiento".

Opción de compra – "Los detalles del contrato no los conozco con exactitud. En un principio voy cedido para media temporada y Osasuna me ha ofrecido prolongar mi contrato dos años".

"Estoy convencido de que en junio estaremos celebrando el ascenso"

Su idea es volver – "Si el club lo estima oportuno y apuesta por mí, estaré encantado de volver".

La posibilidad de tener un año en blanco – "Para el jugador no es una situación fácil, pero he estado centrado en todo momento, entrenando a tope y tampoco le he dado muchas vueltas. He estado concentrado en entrenar, en seguir mejorando y en estar disponible al máximo nivel".

Su mejor recuerdo – "Es difícil quedarse con uno: la salvación en Sabadell, el día del debut, el primer entrenamiento o el día del ascenso. Me llevo grandes momentos, pero estoy seguro de que serán muchos más".

La reacción del Promesas a su decisión – "Ellos querían que bajara, pero respetan mi decisión. Estoy seguro de que tienen jugadores de sobra para lograr la permanencia".

