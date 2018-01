Actualizada 18/01/2018 a las 21:10

El Nàstic conquistó la victoria en su visita a El Sadar, en el partido aplazado por la nieve de diciembre, al ganar por 0-2 a Osasuna en un partido de máxima efectividad, con un gol de Manu Barreiro en la primera parte y otro de Álvaro Vázquez en el descuento, en un partido, sin embargo, de total dominio rojillo.

El equipo de Diego Martínez, que perdió la oportunidad de ascender a la tercera posición al ver cortada una racha de tres victorias seguidas, hizo un buen partido, puso el fútbol y las ocasiones, pero el Nàstic, en trayectoria ascendente, hizo los goles. Primera parte de absoluto dominio local, con un Osasuna dominador y con llegada, aunque sin acierto ante la portería rival, ante un Nàstic que aprovechó un error rojillo para marcharse al descanso con ventaja con un gol de Manu Barreiro.

Osasuna se mostró fuerte desde el comienzo y a los dos minutos tuvo una gran ocasión en un disparo de David Rodríguez al poste tras un error defensivo de la zaga visitante. Los rojillos tenían acorralado al conjunto catalán, al que también superaban en el juego aéreo, como en un remate de cabeza de Unai García que salvó con una buena parada Dimitrievski.

El Nàstic intentó sorprender a la contra y tras un aviso de Tete Morente marcó a la media hora de juego, en un balón largo de Kakabadze que no llegó a despejar Unai García y Manu Barreiro aprovechó la mala salida de Sergio Herrera para adelantar al conjunto catalán en el marcador. Osasuna no se descompuso y acabó insistiendo hasta el descuento de la primera parte en busca del gol, en botas de Roberto Torres y Xisco.

No cambió nada en la segunda parte, aunque el dominio local se hizo todavía más aplastante frente a un Nàstic que se encerró en su campo y acumuló a todos sus jugadores en misiones defensivas, con discusión incluida entre Barreiro y Molina. No era el día de Osasuna en ataque, que a pesar de su insistencia no consiguió empatar pese a acumular ocasiones de David Rodríguez, Fran Mérida, Lasso y sobre todo una de Xisco desbaratada por una gran parada de Dimitrievski.

El equipo de Antonio Rodríguez 'Rodri' ató una importante victoria para alejarse de los puestos de descenso al pillar a la contra a un Osasuna volcado en ataque en una acción definida por Álvaro en el tiempo añadido.

0 - Osasuna: Sergio Herrera; Lillo, Unai García, Oier; Kike Barja (Quique, m.75), Lucas Torró, Fran Mérida, Clerc; David Rodríguez (Rober Ibáñez, m.65), Roberto Torres (Borja Lasso, m.52) y Xisco.

2 - Nàstic: Dimitrievski; Kakabadze, Molina, Suzuki, Abraham Minero; Muñiz (Assoubre, m.59), Silvestre (Matilla, m.42), Gaztañaga, Tete Morente; Maikel Mesa (Álvaro, m.62) y Barreiro.

Goles: 0-1, m.30: Barreiro. 0-2, m.91: Álvaro.

Árbitro: Milla Alvendiz (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Lillo (m.25), de Osasuna, y a Abraham Minero (m.21) y Tete Morente (m.47+) y Matilla (m.90), del Nàstic.

Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de LaLiga 1/2/3, aplazado por la nieve el 1 de diciembre, disputado en el estadio El Sadar ante 12.254 espectadores.

Selección DN+