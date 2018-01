Seis novedades en la convocatoria del Nàstic

Actualizada 17/01/2018 a las 14:56

El Gimnàstic de Tarragona dio a conocer este miércoles la lista de 18 futbolistas que viajarán a Pamplona para disputar este jueves el encuentro de la Jornada 17 contra el C.A. Osasuna, aplazado en su día por la nieve.

La nómina dista mucho de la que presentaban los catalanes para el encuentro del viernes 1 de diciembre, fecha en la que cabe recordar que el club grana presentaba bajas importantes, lo cual fue una de las razones para no poner muchas pegas al aplazamiento del encuentro.

Así, tras el mercado de fichajes invernal, las recuperaciones de los entonces lesionados y las salidas del club, la relación de jugadores que pelearán por un puesto en el once titular del Gimnàstic contra los rojillos presenta seis variaciones. Tres puestos los ocupan los recién fichados Álvaro Vázquez, Matilla y Dumitru Cardoso y las otras tres plazas nuevas son para los futbolistas que en la anterior citación no pudieron viajar a Pamplona, el delantero Manu Barreiro, Assoubre y Perone.

El Gimnàstic ha sido uno de los equipos que más se ha reforzado en el mercado de fichajes de invierno, dada la situación apurada en la tabla. Así, llega al club un delantero de las garantías de Álvaro Vázquez, quien no contaba con minutos en el Espanyol y recala en Tarragona en calidad de cedido, además de Matilla, quien se encontraba sin equipo tras haber estado en el Elche y Dumitru Cardoso, hasta hace poco en las filas del Alcorcón. No viajan a Pamplona los recién llegados César Arzo (del Kairat Almaty de Kazajistán) ni el defensa Javi Márquez, que también estaba sin equipo tras su paso por el New York Cosmos. Además, la plantilla grana ha visto cómo se marchaban Bustos (al Mallorca), Zahibo (al New England Revolution) y Toscano, rumbo al Melilla.

Así, la citación definitiva del técnico Antonio Rodríguez Saravia, 'Rodri' la forman Dimitrievski, Kakabadze, Xavi Molina, Gaztañaga, Dumitru Cardoso, Juan Muñiz, Manu Barreiro, Assoubre, Maikel Mesa, Álvaro Vázquez, Perone, Matilla Suzuki, Tete, Abraham,

Silvestre, Bernabé y De Nova.

