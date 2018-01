Actualizada 17/01/2018 a las 18:53

El Club Atlético Osasuna continúa dando pasos en su proyecto Tajonar 2017, a través del cual pretende dotar a los canteranos de una mejor formación con el objetivo de que puedan ser más competitivos en el fútbol profesional.

Tras implementar el Método Coerver para buscar que los jugadores potencien la técnica individual desde las edades tempranas, el siguiente objetivo es el Método Ekkono. Básicamente, persigue mejorar interpretación del juego, la toma de decisiones y, en definitiva, la inteligencia sobre el terreno de juego. Y para ello, la entidad rojilla se formará de la mano del club en el que trabajan los profesionales que han lanzado este método, el Paris Saint Germain.

La entidad rojilla ha accedido a un curso exclusivo que tan sólo cuenta con veinte clubes invitados de toda Europa y que, a partir de hoy, se impartirá en la ciudad deportiva del conjunto francés.

El responsable de Metodología de Osasuna, Iñaki Pacheco, será el encargado de recibir este curso, que está liderado por David Hernández, director de Metodología del PSG y que, junto a Carles Romagosa, actual director de la cantera del club parisino, ideó el Método Ekkono cuando trabajaba en el Fútbol Club Barcelona.

La temática del mismo abarcará áreas como la organización técnica interna de la entidad gala, su metodología, la planificación y la gestión del talento. Los asistentes también podrán analizar a los equipos de la academia parisina tanto en entrenamientos como en partidos, para poder comprobar en la práctica la aplicación de Ekkono.

¿Qué es el Método Ekkono?

El método Ekkono es una metodología específica de entrenamiento de fútbol que potencia el aspecto cognitivo del juego; es decir, el modo en que los jugadores perciben el juego, el que les hace tomar decisiones clave. El entrenamiento cognitivo permite a los jugadores mejorar su juego y aplicar mejor tanto sus destrezas físicas como técnicas en relación a la dinámica del equipo y a la estrategia del juego.

Esto ayuda a desarrollar jugadores inteligentes, capaces de interpretar dinámicas espaciales, anticiparse a los problemas y crear soluciones para aquellos que puedan aparecer en el terreno de juego.

El PSG quiere estudiar el sistema de formación de Tajonar 2017

No obstante, Osasuna no sólo estará presente en París para formarse. El PSG le comunicó que estaba interesado en estudiar Tajonar 2017 y su sistema, basado en trabajar todos los aspectos entrenables en el proceso formativo del jugador. Los del club francés no han sido los únicos técnicos en interesarse por el proyecto. En el día de ayer, Iñaki Pacheco participó en el I Curso Superior de Entrenamiento y Metodología en Fútbol. El responsable rojillo dio una ponencia de unas tres horas bajo el título ‘Tajonar 2017, fútbol formativo integral’ a medio centenar de entrenadores de toda España.

