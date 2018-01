Javi Martínez (Osasuna Promesas), convocado por la selección española sub'19

09/01/2018 a las 13:53

Javi Martínez, jugador de Osasuna Promesas, ha sido convocado por la selección española sub19 para disputar un encuentro amistoso ante el combinado de Italia el próximo miércoles, 17 de enero. Es la cuarta vez que el seleccionador Luis de la Fuente incluye al canterano rojillo en su lista.

El centrocampista de Osasuna Promesas, que ha adquirido una gran relevancia en los planes de Sergio Amatriain, viajará a Madrid el próximo lunes, 15 de enero. El martes, la expedición se trasladará a Gualajara, donde tendrá lugar el encuentro. El partido ante el combinado italiano se disputará el miércoles, 17 de enero, a las 19:00 horas en el Estadio Pedro Escartín.

Lista de convocados: C. A. Osasuna: Javi Martínez Calvo. A. S. Monaco: Jordi Mboula. Manchester City C. F.: Brahim Abdelkader. F. C. Barcelona: Iñaki Peña, Jorge Cuenca, Juan Miranda, Oriol Busquets, Sergio Gómez y Abel Ruiz. Real Madrid C. F.: Adrián De la Fuente. Sevilla F. C.: Juan Berrocal y Alejandro Pozo. R. C. D. Espanyol: Pol Lozano. Real Valladolid C. F.: Miguel De la Fuente y Javier Aparicio. Valencia C. F.: Emilio Bernard y Ferrán Torres. Villareal C. F.: Manuel Morlanes.

