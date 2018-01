Barja: "Debutar en El Sadar es cumplir un sueño"

Actualizada 08/01/2018 a las 16:55

Tras debutar en El Sadar marcando el gol que certificó la victoria de Osasuna, Kike Barja ha comparecido en la sala de prensa de Tajonar con una sonrisa en su rostro. "Sí que ayer me costó un poco dormir. Ha sido un día muy especial para mí. Para un chico de aquí, de casa, debutar en El Sadar es cumplir un sueño, lo máximo. Estaba nerviosísimo, pero salí súper contento, sobre todo por la victoria que era muy importante. Yo soy consciente de que no he hecho nada, que hay que seguir y trabajar para ganarme más oportunidades. El míster me dijo que intentara sacar centros, encarar y sacar disparos, que hiciera daño desde la banda y las primeras acciones no me salieron. Pero yo sabía que tenía que seguir insistiendo y se vio en la jugada del tercer y el cuarto gol de que con esa insistencia todo llega. Era un partido vital para nosotros contra un rival directo. Creo que en la segunda parte los metimos atrás y fuimos superiores", ha comentado.

Al extremo navarro le han preguntado por la evolución que ha tenido desde septiembre, apoyada en los entrenamientos del primer equipo y en los minutos de competición que ha obtenido con el Promesas. "Diego a mí me ha ayudado tácticamente a mejorar mucho. Me ha ayudado defensivamente en los duelos individuales a mejorar y a decidir mejor cuando estoy arriba. En ese sentido, ha insistido mucho en mí para que mejorara esos aspectos y creo que poco a poco lo he conseguido y creo que por eso ha visto que ayer podía ayudar al equipo. Yo creo que un jugador joven tiene que jugar y tiene que competir, porque todavía sé que estoy en edad de mejorar y progresar. Lo que no sería bueno para mí era quedar con la ficha profesional que tenía y estar sin jugar. Creo que me ha venido muy bien para estar con ritmo, compitiendo y para que lo que el míster me pide en los entrenamientos con el primer equipo, lo traslade yo a los partidos con el Promesas. Me ha beneficiado muchísimo. El jugar te lo da todo, confianza, mejora… a mí me ha venido muy bien", ha afirmado.

