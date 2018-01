Luis César: "No podemos andar encajando tantos goles"

Actualizada 07/01/2018 a las 14:06

El entrenador del Valladolid, Luis César Sampedro, no ha querido buscar excusas en el estado del césped y ha reconocido que su equipo tiene excesiva fragilidad defensiva.

"El campo estaba pesado para los dos. No hay más. Para nosotros, son muchos goles encajados y no podemos andar encajando tanto. La segunda vuelta la tenemos que hacer mucho mejor que la primera. Las cosas no van como queremos, pero tenemos margen de mejora", ha dicho.

Selección DN+